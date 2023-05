Immortals of Aveum: disponibile il nuovo trailer di gameplay

Immortals of Aveum, il nuovo titolo a tema magico di EA e Ascendant Studios, si è mostrato con un avvincente trailer di gameplay

Durante il recente PlayStation Showcase, EA e Ascendant Studios hanno sorpreso gli appassionati presentando il nuovo trailer di gameplay di Immortals of Aveum, lo sparatutto magico in singolo giocatore in arrivo il 20 luglio. Il video in questione offre un’occhiata più approfondita all’epica battaglia che si svolgerà durante la Sempiguerra, in cui Jak e l’Ordine degli Immortali si scontreranno con Sandrakk, il temibile signore della guerra di Rasharn, e il suo malvagio pantheon di maghi combattenti. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Immortals of Aveum: tutta l’azione del nuovo trailer di gameplay

In questo emozionante viaggio, i giocatori si troveranno ad affrontare una moltitudine di nemici, ognuno con le proprie vulnerabilità e abilità uniche. Legioni di maghi combattenti, boss potenti, creature fantastiche temibili e gli enigmatici Fabrichi: Immortals of Aveum (del quale potete vedere un trailer in questo articolo) promette battaglie avvincenti ed incontri epici che metteranno alla prova persino i giocatori più abili. La magia diventa il fulcro dell’attacco e della difesa contro gli avversari, e solo coloro che riusciranno ad utilizzare in maniera abile e creativa tutti e tre i colori della magia saranno ricompensati con la vittoria. L’uscita di Immortals of Aveum, sia in formato fisico che digitale, è prevista per il 20 luglio 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite EA App, Steam ed Epic Games Store.

