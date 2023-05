Obi-Wan Kenobi: la seconda stagione non si farà!

Dopo un lungo periodo di attesa; Obi-Wan Kenobi non avrà una seconda stagione sulla piattaforma Disney+. Nata dall’universo cinematografico di Star Wars, con protagonista Ewan McGregor

Arriva la conferma: la seconda stagione di Obi-Wan Kenobi non si farà. Una notizia amara che aleggiava nell’aria da diverso tempo; ma che non ha sorpreso più di tanto il pubblico di Disney+. La serie difatti, non ha brillato per la grande e calorosa accoglienza; portando al definitivo fermo della serie.

L’annuncio dato dalla presidente ufficiale della Lucasfilm, Kathleen Kennedy; è stato seguito da un’altra dichiarazione; ovvero, un possibile film incentrato sul protagonista Obi-Wan Kenobi, espandendo ancora una volta l’Universo di Star Wars.

Obi-Wan Kenobi e la seconda stagione cancellata: l’autoconclusione della serie tv dell’universo Star Wars

Interpretato dall’attore Ewan McGregor; Obi-Wan Kenobi si sviluppa a distanza dieci anni dopo gli eventi di Star Wars Episodio III – La vendetta dei Sith. Segnato dai fallimenti del suo passato (il passaggio al lato oscuro del suo giovane apprendista Anakin Skywalker); Obi-Wan si ritrova in esilio sul pianeta di Tatooine, a vegliare su Luke Skywalker. Tuttavia, una missione cruciale pesa nell’anima di Obi-Wan.

Secondo quanto dichiarato dalla stessa Kathleen Kennedy nelle precedenti interviste rilasciate:

Ho sempre esitato a dire di no a ulteriori episodi di Obi-Wan Kenobi. Forse faremo qualcosa che si ricollegherà ad altre storie che stiamo creando o alla fine ad un film, ma chi lo sa? Al momento, rimane una serie limitata autonoma, senza piani di ampliamento immediati

Prodotta dalla Lucasfilm; per la regia di Deborah Chow, sono presenti nel cast: Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Rupert Friend, Sung Kang, Joel Edgerton, Indira Varma, Kumail Nanjiani, Bennie Safdie e Jimmy Smits. Gli episodi della prima stagione sono disponibili sulla piattaforma Disney+.

Continuate a seguirci su tuttoteK per non perdere nemmeno una novità nel mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.