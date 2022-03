Hogwarts Legacy arriverà anche su Nintendo Switch

Warner Bros Games ha confermato ufficialmente che il suo atteso Hogwarts Legacy ha un’uscita prevista anche per Nintendo Switch

Solo qualche giorno fa WB Games ha finalmente alzato il sipario sull’attesissimo Hogwarts Legacy, che è stato protagonista dell’ultimo State of Play di Sony, per mezzo di un corposo gameplay reveal. All’evento sono seguit, nei giorni successivi, anche ulteriori dettagli, come le differenti opzioni di difficoltà e l’assenza di microtransazioni. Le soprese, però, non si sono esaurite qua, dato che sono andate ad impattare anche sulle piattaforme di destinazione della produzione, all’interno delle quali è spuntato Nintendo Switch.

Hogwarts Legacy confermato anche per Nintendo Switch

La conferma dell’arrivo del gioco sulla console ibrida di casa Nintendo, ci giunge direttamente dalla FAQ page ufficiale della produzione, in cui si fa espressamente riferimento alla macchina in questione. Non si tratta, in realtà, di una notizia particolarmente inaspettata, dato che i principali titoli multipiattaforma third party non hanno mancato di arrivare sull’hardware della casa di Kyoto. Vero è che, se prendiamo ad esempio Hitman 3, Marvel’s Guardian of the Galaxy o Dying Light 2 Stay Human, parliamo di versioni cloud, e a tal proposito ancora resta da capire se anche il titolo in questione adotterà questa scelta.

Un indizio in tal senso, in ogni caso, ci può giungere dal fatto che gli sviluppatori di Avalanche Software non ne hanno fatto menzione all’interno delle FAQ, mentre numerosi rivenditori, tra cui Amazon, hanno già inserito in catalogo la release fisica per Nintendo Switch di Hogwarts Legacy. Sicuramente non mancheranno aggiornamenti da parte del team o di WB Games stessa, e noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati in merito, pertanto vi invitiamo a continuare a seguirci.

