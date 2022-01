Dying Light 2 arriva in ritardo su Nintendo Switch

Techland ha confermato che la versione per Nintendo Switch di Dying Light 2 arriverà in leggero ritardo rispetto alle altre piattaforme per cui il titolo è previsto

Lo sviluppo di Dying Light 2: Stay Human è stato sicuramente alquanto turbolento, visti i numerosi slittamenti che il titolo Techland ha accumulato nel corso degli anni. Fortunatamente lo sviluppo è però riuscito ad arrivare a termine, dato che il gioco è attualmente in fase gold, e pertanto sono da escludere nuovi rinvii rispetto alla data di lancio ufficiale fissata per il mese di Febbraio, come confermato dallo stesso studio polacco, che ha indicato come pari a zero le possibilità che questo nefasto evento possa verificarsi. Si tratta, comunque, di una mezza verità, dato che la versione per Nintendo Switch non risulterà immune ad un ennesimo ritardo.

Dying Light 2: la versione per Nintendo Switch subirà un ritardo

A far tremare gli utenti dell’ibrida della casa di Kyoto, ci ha pensato una nota stampa diffusa proprio da Techland, all’interno della quale viene ufficialmente confermato che la versione Switch dell’atteso survival horror, che in questo caso sarà distribuita unicamente in versione cloud, arriverà a distanza di qualche mese rispetto a quella delle altre piattaforme. Il tutto è dovuto al fatto di voler garantire la migliore ottimizzazione possibile per la release in questione.

Questo è quanto si può leggere all’interno della nota:

“Per poter garantire ai fan un’esperienza di gioco all’altezza delle aspettative, ed in linea con ciò che Techland vuole proporre, la data di uscita di Dying Light2: Stay Human (Cloud Version) per Nintendo Switch verrà rinviata. Lo studio chiede a tutti i fan Nintendo sparsi per il mondo di avere ancora un po’ di pazienza. Al momento del lancio del gioco, i giocatori saranno in grado di godersi Dying Light 2: Stay Human al meglio delle possibilità offerte dall’esperienza flessibile offerta dalla console, il tutto potenziato dalla tecnologia cloud.”

Sebbene al momento non sia stata confermata una data di lancio ufficiale, Techland ha promesso che la versione diretta a Nintendo Switch sarà rilasciata entro sei mesi dal lancio originale, il che implica che dovremo attendere almeno fino ad agosto (se la situazione non dovesse subire ulteriori scossoni) per poterci mettere le mani sopra.

Per le altre piattaforme, fortunatamente, non si registrano variazioni di sorta, con il gioco in dirittura di arrivo, su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC, il prossimo 4 di Febbraio.

Che ne pensate di questo ritardo? Fateci sentire la vostra voce tramite la sezione dei commenti, qua su tuttoteK, magari dopo aver dato anche uno sguardo alle offerte presenti sulle pagine di Instant Gaming.