Anteprima Diplomacy is Not an Option: resistere fino alla fine

In questa anteprima vi parleremo di Diplomacy is Not an Option, un RTS in cui dovrete difendere il vostro castello da ondate di nemici

Diplomacy is Not an Option è un RTS in accesso anticipato in sviluppo da parte della piccola software house indipendente Door 407. In questo titolo vestirete i panni di un lord feudale annoiato che, dopo diversi anni di pace, si ritrova finalmente nel mezzo di un assedio. Per sopravvivere agli attacchi nemici dovrete costruire delle difese e armare un esercito, ma ovviamente dovrete anche amministrare il vostro villaggio e tenere conto dei bisogni dei cittadini.

Riuscire a distinguersi in mezzo al mare di strategici in tempo reale disponibili su Steam non è affatto facile, specialmente per un titolo in early access. Sarà riuscito il primo gioco di Door 407 a spiccare tra la massa? Scopritelo insieme a noi con questa anteprima di Diplomacy is Not an Option.

Resistere ad ogni costo

Sia che giochiate un livello della campagna principale oppure una semplice partita personalizzata, il vostro obiettivo sarà sempre lo stesso: resistere ad ondate ed ondate di nemici. Il vostro piccolo castello infatti sarà costantemente bersagliato dagli attacchi avversari e non potrete vincere fino a quando non li avrete respinti tutti.

Per vostra fortuna i nemici non vi attaccheranno in ogni istante senza sosta, ma aspetteranno degli specifici giorni per farlo. In questo modo avrete abbastanza tempo per costruire le vostre difese e organizzare un esercito in grado di resistere all’offensiva. Il gioco inoltre vi permetterà di conoscere in anticipo sia l’esatto momento dell’attacco che la direzione da cui arriveranno gli assalitori. Avere tutte queste informazioni così utili sin dall’inizio ci ha fatto davvero molto piacere, dato che permette ai giocatori di pianificare le loro mosse nel migliore dei modi. Ad esempio, se una grossa ondata di nemici è in arrivo da nord, potrete concentrare tutte le vostre difese in quella direzione e addirittura attaccare preventivamente per sfoltire l’orda.

Infatti, nonostante in Diplomacy is Not an Option le ondate avversarie vengano generate solamente nel giorno dell’attacco, intorno al vostro castello saranno presenti numerosi accampamenti colmi di nemici. Questi luoghi solitamente non rappresentano una diretta minaccia per il vostro feudo, ma tutti i nemici al loro interno si uniranno all’orda principale nel momento dell’assedio. Per questo motivo, conoscendo in anticipo la direzione da cui arriverà un’orda, avrete la possibilità di semplificare lo scontro distruggendo in preventivamente gli accampamenti.

Il popolo prima di tutto – Anteprima Diplomacy is Not an Option

Difendervi è ovviamente la vostra priorità, ma se non provvederete ai bisogni del vostro villaggio avrete ben poco da difendere. In Diplomacy is Not an Option infatti è presente anche una forte componente gestionale. All’inizio di ogni partita avrete a disposizione delle risorse iniziali e diversi cittadini che potrete impiegare in vari modi. Ad esempio alcuni di loro potranno essere assegnati alla costruzione di nuovi edifici, mentre altri invece dovranno lavorare all’interno di strutture per generare materiali come legno, pietra e così via. Inoltre i cittadini saranno fondamentali anche per formare l’esercito e di conseguenza avrete sempre bisogno di averne in gran numero.

Per fortuna, se avrete abbastanza case per ospitarli, i cittadini aumenteranno giornalmente, ma purtroppo questo non sarà sempre un bene. Avere tanti cittadini a disposizione vi permetterà di avere un grande esercito e costruire rapidamente, ma vi costerà anche tanto cibo ogni giorno. È possibile ottenere del cibo attraverso diverse strutture ma, specialmente nelle prime fasi di una partita, non sarà facile ottenerne in grandi quantità. Inoltre non avrete a disposizione spazio infinito per le risorse e per sostentare un gran numero di abitanti sarete costretti a consumare materiali per costruire numerosi magazzini.

A causa di tutti questi fattori, avendo una popolazione molto elevata troppo presto potreste finire col consumare più risorse di quante riusciate ad accumulare. Inoltre, in caso non riusciste ad accumulare abbastanza cibo ogni giorno, i vostri cittadini potrebbero iniziare a morire di fame. In questo caso la produzione di risorse rallenterà ulteriormente e, come se non bastasse, i cadaveri in decomposizione potrebbero far nascere un’epidemia che porterebbe ad ulteriori morti nel villaggio.

Uniti per la patria – Anteprima Diplomacy is Not an Option

In Diplomacy is Not an Option la gestione dell’esercito è abbastanza classica. Attraverso diverse strutture avrete la possibilità di convertire cittadini e materiali in tante truppe diverse. Ad esempio potrete creare semplici arcieri, spadaccini corazzati oppure addirittura complesse macchine d’assedio come le catapulte. Una volta che le vostre truppe saranno pronte, potrete semplicemente spostarle in gire per la mappa e sfruttarle per attaccare i nemici. Volendo inoltre è possibile anche impartire loro diversi ordini, come ad esempio quello di mettersi in formazione, attaccare prima i nemici più forti oppure pattugliare una zona, ma purtroppo sono tutte funzioni estremamente basilari.

Viste la grosse limitazioni tattiche dell’esercito, per sfruttare al meglio i vostri soldati dovrete utilizzare bene le strutture difensive. Costruendo delle mura potrete tenere alla larga i nemici e proteggere i vostri cittadini, ma con le torri invece potrete ottenere anche dei vantaggi diretti negli scontri. Piazzando unità a distanza in queste strutture fortificate potrete infatti attaccare in sicurezza i nemici ottenendo anche un bonus alla gittata.

Nel mondo di Diplomacy is Not an Option però per vincere le battaglie non dovrete affidarvi solamente ai vostri soldati, ma anche alla magia. Utilizzando degli speciali cristalli ottenibili in diversi modi è infatti possibile scagliare diversi incantesimi in grado di capovolgere le sorti di una battaglia. Ad esempio potrete evocare dal nulla dei soldati, curare le vostre unità oppure sparare dei potentissimi raggi di energia dal cielo. All’inizio di una partita avrete a disposizione solamente un incantesimo molto basilare ma, costruendo le giuste strutture, potrete ampliare molto il vostro repertorio.

Semplice ed efficace – Anteprima Diplomacy is Not an Option

Dal punto di vista tecnico non c’è molto da dire su Diplomacy is Not an Option. Il titolo è abbastanza leggero e per questo motivo non avvertirete gravi cali di FPS anche quando a sono presenti tantissimi elementi a schermo. Inoltre il titolo presenta un gran numero di opzioni che vi permetteranno di giocarlo in maniera fluida anche su PC non troppo performanti. In più, considerando che il gioco è ancora in early access, siamo rimasti molto soddisfatti dal fatto di non esserci imbattuti quasi in alcun tipo di bug o problema tecnico.

Per quanto riguarda il lato artistico invece il titolo si basa su uno stile cartoon molto minimale ma anche molto efficace. Infatti, grazie ai suoi colori accesi e alle forme poco dettagliate, Diplomacy is Not an Option risulta essere davvero molto carino nella sua semplicità.

Conclusioni

Adesso è arrivato finalmente il punto della nostra anteprima in cui tiriamo le somme su Diplomacy is Not an Option. Il gameplay alla base del gioco è molto divertente ed è sostenuto da delle non troppo complesse meccaniche gestionali davvero ben fatte. L’unico punto debole del gioco è forse la gestione dei combattimenti un po’ troppo semplice ma, considerando che il titolo è ancora in accesso anticipato, c’è sempre la possibilità che diventi più articolata col tempo. Insomma, allo stato attuale Diplomacy is Not an Option è già un RTS molto valido in grado di far divertire sia gli appassionati del genere che i neofiti, e speriamo che con il passare del tempo continui ad arricchirsi di nuovi contenuti e a migliorare sempre di più.

Diplomacy is Not an Option è disponibile ora in accesso anticipato su PC.