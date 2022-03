Hogwarts Legacy: uscita e ultime novità dallo State of Play

In questo articolo vi sveleremo il periodo d’uscita di Hogwarts Legacy e tutte le novità principali annunciate durante l’ultimo State of Play

Ieri sera abbiamo avuto finalmente modo di osservare in azione Hogwarts Legacy, il nuovo action RPG di Avalanche Software ambientato nell’universo di Harry Potter. Questo titolo è certamente uno dei più attesi dell’anno e tutti i fan del franchise non vedevano l’ora di saperne di più sul progetto.

Durante lo State of Play di ieri sera sono state svelate tantissime novità su Hogwarts Legacy ed è stato anche annunciato un periodo d’uscita. Se non avete avuto modo di seguire l’evento Sony in diretta, in questo articolo potrete comodamente trovare tutte le informazioni più importanti rivelate durante la presentazione.

Una storia inesplorata

In Hogwarts Legacy vestirete i panni di uno studente di magia (completamente personalizzabile) che è stato ammesso ad Hogwarts al quinto anno di studi. Durante la vostra avventura però non incontrerete molti degli iconici personaggi che avete conosciuto con la saga cinematografica di Harry Potter, dato che il gioco è ambientato nel XIX secolo. Questo periodo viene esplorato davvero molto poco anche dai libri della Rowling e di conseguenza Avalanche Software ha avuto la possibilità di proporre ai giocatori una storia completamente nuova.

In Hogwarts Legacy il vostro giovane protagonista si troverà infatti ad affrontare una rivolta dei goblin, un avvenimento di cui non si è mai parlato neanche nei libri di Harry Potter. A quanto pare questa pericolosa ribellione è appoggiata anche dai maghi oscuri e voi dovrete collaborare con un vostro professore per riuscire a sventare questa terribile minaccia. Raccontare un avvenimento di questo tipo non è un compito facile vista la rigidità di molti fan della saga, ma di sicuro ci sono le premesse per una storia davvero molto interessante. In particolare siamo intrigati dalla libertà di scelta che sarà offerta al giocatore dato che, stando a quanto detto durante la presentazione, sarà possibile interpretare il proprio mago in molti modi diversi.

Vita ad Hogwarts – Hogwarts Legacy: uscita e ultime novità dallo State of Play

Subito dopo il vostro arrivo ad Hogwarts verrete immediatamente smistati in una delle quattro iconiche casate e successivamente potrete iniziare la vostra carriera scolastica nell’istituto. Durante la vostra avventura infatti avrete la possibilità di partecipare a diverse lezioni, come ad esempio quelle di erbologia, pozioni, incantesimi e così via. Partecipare ai corsi vi permetterà di imparare nozioni utili e di sbloccare tante abilità che saranno fondamentali per migliorarvi e per personalizzare il vostro stile di gioco.

La vita di uno studente però non è fatta solamente di lezioni. Nel corso delle giornate infatti avrete modo di esplorare l’accademia e soprattutto di interagire con gli altri personaggi. I vostri compagni di studi infatti ricopriranno un ruolo fondamentale nella storia del gioco e interagendo con loro avrete modo di entrare in confidenza e scoprire informazioni interessanti sulla loro vita. Inoltre, se riuscirete a legare abbastanza con qualcuno, avrete addirittura la possibilità di portarlo con voi come membro del vostro party.

Un mondo pericoloso – Hogwarts Legacy: uscita e ultime novità dallo State of Play

Hogwarts nasconde molti segreti, ma buona parte della vostra avventura si svolgerà all’esterno dell’accademia. Durante l’avventura avrete infatti la possibilità di esplorare foreste, caverne, dungeon e addirittura il villaggio magico di Hogsmade. Raggiungere questi luoghi non sarà sempre facile ma per fortuna potrete sempre contare sulla vostra fidata scopa volante per spostarvi rapidamente in giro per i cieli.

Ovviamente però questi luoghi così remoti non saranno sempre molto ospitali e di conseguenza avrete bisogno di difendervi. Fortunatamente avrete a disposizione un gran numero di incantesimi diversi che potrete combinare a vostro piacimento per affrontare i nemici. Ad esempio potreste decidere di incendiare dalla distanza i nemici più pericolosi oppure stordire quelli più fastidiosi sbattendoli al muro con la vostra bacchetta. Inoltre, se avrete seguito abbastanza lezioni, potrete anche utilizzare piante, animali e pozioni per semplificare i vostri scontri.

Tutti questi scontri possono essere stancanti, ma per fortuna tra una battaglia e l’altra avrete la possibilità di ritornare alla Stanza delle Necessità. Questo luogo segretissimo è nascosto all’interno delle mura di Hogwarts e vi permetterà di coltivare piante, potenziare equipaggiamenti, creare pozioni e svolgere tante altre attività che serviranno a rendere più semplice la vostra vita al di fuori dell’accademia.

Cose da maghi – Hogwarts Legacy: uscita e ultime novità dallo State of Play

Oltre ai combattimenti e alle varie missioni principali e secondarie, durante la vostra avventura avrete la possibilità di compiere un gran numero di attività secondarie. Ad esempio durante la vostra avventura potrete imbattervi in puzzle, tesori nascosti, collezionabili e così via. Inoltre potrete anche esplorare liberamente il mondo di gioco e passare del tempo nei tanti villaggi che circondano l’accademia. Questi luoghi sono pieni di tantissimi NPC diversi e ovviamente vantano anche un gran numero di negozianti pronti a vendervi materiali per il crafting, equipaggiamenti magici, vestiti e tanti altri strumenti utili.

Come se non bastasse poi a un certo punto della vostra avventura avrete anche la possibilità di creare e gestire un rifugio per animali magici. In questo luogo altamente personalizzabile potrete condurre alcune delle incantevoli creature che popolano il mondo di Harry Potter e divertirvi ad accudirle.

Più vicino di quanto si pensi

Durante lo State of Play di ieri sono state svelate davvero tante novità su Hogwarts Legacy e, come se non bastasse, è stato annunciato anche un periodo d’uscita. Molti giocatori temevano che per provare il nuovo titolo di Avalanche Software avrebbero dovuto aspettare almeno la fine del 2023, ma a quanto pare non sarà così. Il nuovo Hogwarts Legacy infatti sarà disponibile nel corso dell’inverno del 2022, cioè tra meno di 9 mesi.

Queste erano tutte le informazioni più importanti rivelata durante lo State of Play dedicato ad Hogwarts Legacy. Se però siete interessati a recuperare ogni singolo dettaglio della presentazione, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata al video in calce qui sopra.

Hogwarts Legacy sarà disponibile nel corso dell’inverno 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.