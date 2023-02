Hogwarts Legacy: ecco quanti GB occuperà su PS5 – Rumor

Quanti GB occuperà su PS5 Hogwarts Legacy? Un rumor sembra aver dato la risposta a questa domanda. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questa news

Mancano ormai pochi giorni all’attesissimo day one di Hogwarts Legacy, il titolo targato Avalanche Studio e Warner Bros di cui, qualche ora fa, è stato pubblicato il trailer di lancio. L’action rpg ambientato nella bellissima e cara a tutti noi Hogwarts arriverà prima su console next gen e, in seguito, su console di vecchia generazione. La domanda che si sono posti tutti, però, riguarda i GB che andrà ad occupare proprio Hogwarts Legacy su queste console; per la versione PS5 sembra essere trapelata una risposta.

Hogwarts Legacy occuperà circa 80 GB su PS5?

Stando alle ultimissime indiscrezioni, relative proprio ad Hogwarts Legacy, pare che il gioco andrà ad occupare 80 GB di memoria sulle nostre console PS5. Ad oggi questa notizia ancora non è stata confermata e, soprattutto, si tratta in questo momento di una notizia relativa solo alla versione per console di casa Sony. A far circolare questa particolare informazione ci ha pensato la pagina Twitter di PlayStation Game Size che risulta essere anche spesso molto precisa e affidabile. Ecco il cinguettio in questione:

🚨 Hogwarts Legacy (PS5) 🟫 Download Size : 79.543 GB (Version: 1.000.002) 🟦 Pre-Load : February 8 (Deluxe Edition : February 5)

⬜ Launch : February 10 (Deluxe : February 7) 🟥 #HogwartsLegacy #PS5 pic.twitter.com/gMEu0g2BmP — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) February 1, 2023

Lo stesso tweet fa anche riferimento alla data del pre-load: 8 febbraio (dal 5 febbraio se possessori della deluxe edition) e alla data dalla quale, sempre i possessori della versione deluxe potranno iniziare a giocare: 7 febbraio. Rimaniamo in attesa di conferme, novità e aggiornamenti in merito. Intanto potete farci sapere la vostra opinione e cosa pensate di questa notizia oltre che di Hogwarts Legacy tramite un commento nell’apposita sezione.

