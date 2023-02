Girls Tech: al via una nuova edizione delle lezioni online gratuite

Girls Tech apre la sua nuova edizione di corsi online gratuiti sui temi del coding, gaming, digital contentcreation e web design

Nel pomeriggio di sabato 11 febbraio dalle ore 14.30 alle 16.30, Girls Tech invita la ragazze dagli 11 ai 18 anni e le loro famiglie a una masterclass di apertura gratuita con Greta Galli, un’esperta di informatica e robot, che introdurrà il tema dell’accesso delle giovani donne nel mondo STEM. L’evento si pone come apertura del nuovo percorso di formazione gratuito focalizzato sulle discipline STEM che vede come data di inizio lunedì 13 febbraio.

Il programma, dedicato esclusivamente alle ragazze, è realizzato da SYX ed è sostenuto anche da MediaWorld, leader nella distribuzione di elettronica in Italia e partner impegnato a rendere concreti i valori di pari opportunità, sviluppo del talento e inclusività, oltre la valorizzazione della presenza femminile nel suo ambito di riferimento. MediaWorld ha supportato il progetto già nelle precedenti edizioni dal 2021 con una serie di iniziative di successo volte a ridurre il gender gap, come la campagna Tech is Woman per combattere gli stereotipi e i pregiudizi che frenano l’accesso delle donne agli studi scientifici.

Girls Tech: il sostegno di Acer e Chromebook

L’edizione 2023 trova, inoltre, il sostegno di Acer e Chromebook che estendono la loro collaborazione anche nell’ambito della formazione e della valorizzazione del talento, con l’obiettivo di fare sistema e contribuire alla diffusione della cultura digitale e di nuove competenze tecnologiche nelle nuove generazioni di ragazze e ragazzi italiani. Girls Tech, iniziativa di SYX, associazione no-profit per la diffusione delle nuove tecnologie informatiche, nasce nel 2018 per sensibilizzare le ragazze sui temi del digitale sin da piccole, perché è proprio da giovanissime che ci si appassiona alle discipline STEM – Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica – materie che consentono di sviluppare competenze fortemente richieste dal mercato del lavoro.

Diego Cavallari, Country Manager di Acer per Italia e Grecia, ha fatto le seguenti dichiarazioni:

Rompere le barriere tra le persone e la tecnologia è la mission di Acer, che da sempre si pone l’obiettivo di realizzare dispositivi accessibili e al contempo innovativi e potenti – come Acer Chromebook – che contribuiscono a limare i gap sociali e di genere. La collaborazione con Girls Tech ci permette di sostenere in modo ancora più concreto l’empowerment femminile, incoraggiando le donne, fin dalla più giovane età, a seguire le loro inclinazioni e aspirazioni al di là degli stereotipi di genere. Siamo orgogliosi di questa importante collaborazione, resa possibile anche grazie al prezioso supporto del nostro partner Google.

Le nuove tecnologie stanno infatti rivoluzionando in modo trasversale ogni settore e ogni tipologia di professione generando, da un lato, nuove opportunità di crescita per le aziende che, proprio grazie al digitale, possono evolvere i loro modelli di business e quelle nuove figure professionali che le imprese faticano a trovare in assenza di profili adeguati. A fronte di un obiettivo comune, Girls Tech, Acer e Chromebook offrono un percorso formativo che vuole aiutare le ragazze a comprendere come attraverso lo studio delle materie scientifiche sia possibile essere parte attiva della rivoluzione digitale e STEM e contribuire in modo diretto a generare un nuovo futuro per il nostro Paese; un futuro ricco di opportunità, innovazione e nuove professioni.

Girls Tech: le parole del Vice-Presidente di SYX

Dichiarazioni importanti anche di Francesco Ronchi, founder e Vice-President di SYX, eccole.

L’impegno di SYX con Girls Tech è eliminare il gender gap nel mondo STEM in Italia. Con questo progetto portiamoun valore positivo, una testimonianza di come si possano cambiare le cose. La nostra visione è un mondo in cui le ragazze siano libere di conoscere e scegliere una carriera nella tecnologia e nel digitale, senza pregiudizi e ostacoli, creando ricchezza esprimendo la propria creatività e la propria competenza.

Girls Tech, mettendo a frutto anche le positive esperienze delle precedenti edizioni, propone quest’anno 15 corsi online in live streaming per un totale di circa 90 ore di formazione gratuita, rivolta a giovani donne dagli 11 ai 18 anni. I corsi, tenuti da esperti e formatori docenti professionisti tratteranno alcuni degli argomenti più attuali: dal coding con Minecraft alla sviluppo di videogame, dalla creazione di contenuti digitali fino al graphic design e al foto e video editing; il tutto strutturato e declinato in base alle differenti età delle partecipanti.

