Hogwarts Legacy: quello che sappiamo sul cross platform

Con l’imminente uscita di Hogwarts Legacy ci si chiede se il cross platform sarà abilitato e se riguarderà anche i salvataggi. Scopriamolo insieme

L’uscita del nuovo titolo dei ragazzi di Avalanche Software è ormai imminente, almeno per le console di ultima generazione. Hogwarts Legacy arriverà infatti su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il prossimo 10 febbraio e molti si stanno chiedendo se ci sarà il cross platform, se si potrà giocare a Quidditch o, più semplicemente, quali sono i requisiti consigliati per la versione PC. Se a queste ultime due vi abbiamo già risposto nei nostri articoli, della questione cross platform ce ne occuperemo in questo articolo.

Ci sarà il cross platform su Hogwarts Legacy?

Per dirla senza mezzi termini, sfortunatamente, Hogwarts Legacy non supporta questa meccanica al momento della stesura di questo articolo. Ciò vuol dire che due giocatori non saranno in grado di comunicare e giocare con gli amici che non sono in possesso della stessa piattaforma di gioco. Perché questa scelta da parte degli sviluppatori?

Il motivo è presto detto. Hogwarts Legacy è pensato principalmente come un’esperienza da vivere in single player. Non ci saranno infatti opzioni cooperative disponibili al momento del lancio, né tanto meno se ne prevede qualcuna per il futuro. I giocatori quindi dovranno vedersela da soli nella loro avventura, contrariamente a quanto accade ad Harry nella saga che tutti conosciamo.

Gli sviluppatori hanno poi confermato anche il fatto che non vi saranno salvataggi multipiattaforma al momento del lancio. Questo vuol dire semplicemente che chi inizia la sua avventura su una console di vecchia generazione, quando finalmente riuscirà ad acquistare quella nuova non potrà riprendere il gioco dal punto in cui era arrivato, ma dovrà ricominciare tutto dal principio. Ovviamente, qualora gli sviluppatori cambiassero idea, noi vi terremo informati.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 10 febbraio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Arriverà su PlayStation 4 e Xbox One il 4 aprile, mentre per la versione Nintendo Switch bisognerà aspettare il 25 luglio.