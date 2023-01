FIFA 23: annunciato il 12° uomo del TOTY!

EA SPORTS ha confermato il 12° uomo della Squadra dell’anno (TOTY) di FIFA 23. Sono stati i tifosi a decidere chi merita il posto nella prestigiosa squadra

Dopo l’annuncio dell’EA SPORTS FIFA 23 TOTY XI, i fan hanno avuto l’opportunità di votare nel gioco per il loro 12° uomo, l’ultimo giocatore aggiunto al collettivo TOTY. I fan hanno votato attraverso FIFA Ultimate Team. Haaland ha ricevuto il 60% dei voti, superando Federico Valverde del Real Madrid e João Cancelo, compagno di squadra del Manchester City

FIFA 23: Haaland è il 12° uomo del TOTY!

Erling Haaland, dunque, è lui il 12° uomo del TOTY di FIFA 23. Nel 2022, le statistiche di Haaland sono state sorprendenti: 37 gol in 32 partite, 120 tiri e 34 occasioni create. Haaland ha iniziato la sua carriera al Manchester City con il botto, battendo il record di gol nelle prime 5 (9) e 10 (15) presenze in Premier League e diventando anche il primo giocatore a segnare nelle prime 4 presenze in trasferta.

Il 12° uomo mette ancora una volta il potere nelle mani dei giocatori, lasciando che siano loro a decidere chi merita l’ultimo posto nella rosa del TOTY. L’oggetto TOTY di Haaland sarà disponibile in FUT a partire da oggi, venerdì 27 gennaio. Fateci sapere se siete tra coloro che hanno votato per l’attaccante norvegese e se siete dei giocatori incalliti di FIFA lasciando un commento nell’apposita sezione sottostante.

