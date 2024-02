Helldivers 2: i requisiti della versione PC!

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Helldivers 2, lo sparatutto co-op sviluppato da Arrowhead e pubblicato da Sony

In questo frenetico febbraio in cui ci stiamo lentamente dimenticando di Palworld (del fenomeno vi abbiamo parlato qui!), c’è un titolo che sta spopolando e in cui forse pochi avevano riposto fiducia. Stiamo ovviamente parlando di Helldivers 2, lo shooter co-op pubblicato da Sony su PS5 e PC e sviluppato da Arrowhead Games Studios. La frenesia e la velocità si accompagnano a sangue e smembramenti delle forze aliene contro cui l’umanità è chiamata a lottare, in uno sparatutto in terza persona che sin dai primi trailer sembrava terribilmente divertente. Come abbiamo detto, Helldivers 2 è disponibile anche su PC ed è, anzi, uno dei migliori lanci di un titolo Sony su Steam, con un milione di copie vendute in una manciata di giorni dal lancio.

I requisiti della versione PC di Helldivers 2: riuscite a farlo girare?

E se voleste giocarlo su PC, riuscireste a farlo girare? In primis, dovreste decisamente dare un’occhiata ai requisiti minimi e raccomandati di Helldivers 2 che, udite udite, trovate proprio in questo articolo. La pagina di Steam ci informa, dapprima, che è necessario avere un processore e un sistema operativo a 64bit. Inoltre, avrete necessariamente bisogno di 100 GB di spazio disponibile, nonché è raccomandato l’utilizzo di una SSD per le prestazioni più avanzate. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla lista dei requisiti qui sotto.

I requisiti minimi per far girare Helldivers 2

Qui sotto trovate i requisiti minimi del gioco di Arrowhead e Sony:

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 CPU : Intel Core i7-4790K or AMD Ryzen 5 1500X

: Intel Core i7-4790K or AMD Ryzen 5 1500X Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM GPU : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti or AMD Radeon RX 470

: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti or AMD Radeon RX 470 Spazio Necessario: 100 GB di spazio disponibile

I requisiti raccomandati per giocare al meglio Helldivers 2

Invece, qua sotto, trovate i requisiti raccomandati per farlo girare al meglio:

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore : Intel Core i7-9700K or AMD Ryzen 7 3700X

: Intel Core i7-9700K or AMD Ryzen 7 3700X Memoria : 16 GB di RAM

: 16 GB di RAM GPU : NVIDIA GeForce RTX 2060 or AMD Radeon RX 6600XT

: NVIDIA GeForce RTX 2060 or AMD Radeon RX 6600XT Spazio Necessario : 100 GB di spazio disponibile

: 100 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: SSD Recommended

Buon divertimento!

Questi erano i requisiti minimi e raccomandati per giocare a Helldivers 2 su PC.