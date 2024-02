Nuova Abarth 695 per il 75° anniversario

La casa automobilistica italiana ha annunciato la nuova Abarth 695 per festeggiare i loro 75 anni di vita dell’azienda

La casa automobilistica italiana Abarth si sta già preparando al debutto della Abarth 600, ma porta avanti anche i modelli endotermici. Per festeggiare i suoi 75 anni di vita, infatti, l’azienda ha annunciato il lancio della nuova Abarth 695. Questo è un modello in edizione limitata e infatti ne saranno prodotti soltanto 1.368 esemplari. Al momento, però, non sappiamo ancora a quale prezzo saranno venduti. Questo modello presenta una livrea che si riconosce per la presenza di uno scorpione che ricopre tutto il tetto, che risalta sulla livrea total black della vettura grazie al suo colore dorato che contrasta con il colore della carrozzeria. Ha anche i vetri oscurati, i loghi Abarth dorati su entrambi i lati e gli sticker del 75° anniversario a forma di testa di pistone. I cerchi in lega da 17 pollici sono di serie pura e sono un’esclusiva di questo modello e ha un impianto frenante ad alte prestazioni con dischi ventilati e forati da 305.x28 mm.

Il fascino della nuova Abarth 695 special edition

Arrivando a parlare degli interni, quest’auto in edizione speciale offre una plancia in Alcantara nera e dei nuovi sedili in carbonio specifici Sabelt. Nella dotazione dell’auto è inclusa, tra le altre cose, una radio DAB con schermo da 7 pollici, un display digitale TFT da 7 pollici e la connettività Apple CarPlay e Android Auto, inclusi con un climatizzatore automatico, sistemi Audio Beats e di navigazione. L’edizione limitata offre anche delle funzioni di connettività, grazie alle funzioni Mopar Connect, che includono My:Assistant, My:Remote Control, My:Car e My:Journey. Ciò che fa ruggire quest’auto è il motore 1.4 T-Jet sovralimentato con un turbocompressore Garrett GT 1446 in grado di erogare 180 CV e 250 Nm di coppia. Per arrivare da 0 a 100 km/h ci impiega circa 6,7 secondi e può arrivare ad un massimo di 225 km/h.

Cosa ne pensate? Vi piace la special edition della nuova Abarth 695? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.