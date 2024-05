Hellblade 2: Senua’s Saga, svelati i requisiti della versione PC!

Nelle scorse ore, sono stati ufficialmente svelati i requisiti della versione PC di Hellblade 2: Senua’s Saga, in quattro diversi preset: scopriamoli insieme, in questo articolo dedicato

Fra gli attesissimi di questo quasi estivo maggio 2024 c’è sicuramente Hellblade 2: Senua’s Saga, sequel dell’apprezzatissimo titolo del 2017, ora diventato parte del comparto esclusive di casa Microsoft. Il gioco, sviluppato sempre da Ninja Theory, arriverà sul mercato il prossimo 21 maggio. Ovviamente, con l’avvicinarsi della data d’uscita, gli sviluppatori stanno via via svelando sempre maggiori dettagli sul gioco, inclusi i requisiti per la versione PC. Riuscirete a farlo girare? Scopritelo insieme a noi! E intanto, se volete avere qualche informazione di base sul titolo, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato: cliccate qui!

Partiamo dal presupposto che, dopo la conferma che su Xbox Series X | S girerà a 30 fps, eravamo già abbastanza convinti che per far girare Hellblade 2 sarebbe servita una gran bella macchina. Sappiate già che, se volete far girare il gioco a un frame rate maggiore, avrete bisogno delle tecnologie DLSS 3, FS 3 o XESS 1.3 per riuscirci. E, prima di lasciarvi ai quattro preset di requisiti PC svelati, vi confermiamo che Hellblade 2 avrà al lancio un peso di 70 GB.

Hellblade 2: requisiti PC, preset Minimum

Qui sotto trovate i requisiti per far girare Hellblade 2 con opzioni grafiche Low e risoluzione 1080p:

Sistema Operativo : Windows 10/11 64 bit

: Windows 10/11 64 bit CPU : Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 2600

: Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 2600 GPU : NVIDIA GTX 1070 | AMD RX 5700 | Intel Arc A580

: NVIDIA GTX 1070 | AMD RX 5700 | Intel Arc A580 VRAM : 6GB

: 6GB RAM : 16GB

: 16GB Spazio Necessario: 70GB SSD

Hellblade 2: requisiti PC, preset Medium

Qui sotto trovate i requisiti per far girare Hellblade 2 con opzioni grafiche Medium e risoluzione 1080p:

Sistema Operativo : Windows 10/11 64 bit

: Windows 10/11 64 bit CPU : Intel i5-9600 | AMD Ryzen 5 3600X

: Intel i5-9600 | AMD Ryzen 5 3600X GPU : NVIDIA RTX 2070 | AMD RX 5700 XT | Intel Arc A580

: NVIDIA RTX 2070 | AMD RX 5700 XT | Intel Arc A580 VRAM : 8GB

: 8GB RAM : 16GB

: 16GB Spazio Necessario: 70GB SSD

Hellblade 2: requisiti PC, preset Reccomended

Qui sotto trovate i requisiti per far girare Hellblade 2 con opzioni grafiche High e risoluzione 1080p:

Sistema Operativo : Windows 10/11 64 bit

: Windows 10/11 64 bit CPU : Intel i7-10700K | AMD Ryzen 5 5600X

: Intel i7-10700K | AMD Ryzen 5 5600X GPU : NVIDIA RTX 3080 | AMD RX 6800 XT | Intel Arc A770

: NVIDIA RTX 3080 | AMD RX 6800 XT | Intel Arc A770 VRAM : 8GB

: 8GB RAM : 16GB

: 16GB Spazio Necessario: 70GB SSD

Hellblade 2: requisiti PC, preset Very High

Qui sotto trovate i requisiti per far girare Hellblade 2 con opzioni grafiche High e risoluzione 4K:

Sistema Operativo : Windows 10/11 64 bit

: Windows 10/11 64 bit CPU : Intel i5-12600K | AMD Ryzen 7 5700X

: Intel i5-12600K | AMD Ryzen 7 5700X GPU : NVIDIA RTX 4080 | AMD RX 7900 XTX

: NVIDIA RTX 4080 | AMD RX 7900 XTX VRAM : 12GB

: 12GB RAM : 16GB

: 16GB Spazio Necessario: 70GB SSD

Questi erano dunque i requisiti per la versione PC di Hellblade 2: Senua's Saga.