Halo Infinite: la beta suggerisce sia in arrivo un battle royale

Con le apparenti prove di una modalità battle royale nei file della versione beta di Halo Infinite, la domanda è solo una: dove atterriamo?

Con la recente versione beta di Halo Infinite, i fan hanno avuto modo di testare con comodo diverse modalità multiplayer, ma a quanto pare ne manca all’appello una: il battle royale. 343 Industries, con la discrezione tipica di Tom Holland, si sono lasciati sfuggire dei file pregni di spoiler sulla trama, ma a quanto pare un finale rovinato non era che la punta dell’iceberg. Stando a un utente di ResetEra, tra i file emerge un audio che sembra preannunciare l’ingresso dello sparatutto Microsoft in un genere la cui popolarità è ormai divenuta inarrestabile. Quanto sarà rilevante e, pertanto, attendibile la clip?

La beta di Halo Infinite: la seconda comparsa di Master Chief in un battle royale?

Il file audio in questione, emerso tra le scartoffie top secret della beta di Halo Infinite, consiste solo in un’esclamazione (qui sotto): “Battle royale!” Tuttavia, è la voce che pronuncia le due parole a giustificare l’articolo che state leggendo. Trattasi infatti del cronista storico della serie, il grande Jeffrey Steitzer. Non escluderemmo che, avendo il buon vecchio Jeff i suoi 69 anni, si tratti di semplice lungimiranza in vista di un’ipotetica inclusione futura della modalità. Ad ogni modo, la voce è inconfondibile così come lo sono le due parole pronunciate: se fosse vero, sarebbe la smentita più improbabile che ci saremmo mai aspettati.

Per quel che vale, 343 Industries ha ribadito più volte che non intendeva includere una modalità battle royale per Halo Infinite, almeno non al lancio. Vista la natura free-to-play del multiplayer, comunque, è possibilissimo che i piani siano cambiati e che la modalità sia ora prevista (non che Master Chief sia nuovo al genere, poco ma sicuro!). Di certo, le migliorie all’orizzonte non mancano per il gioco, che stando alle ultime dichiarazioni del team di sviluppo si prospetta ora più ambizioso che mai. L’uscita è prevista nel periodo natalizio su PC, Xbox One, Xbox Series X ed Xbox Series S.

