HS80 RGB Wireless: Nuove cuffie da gaming targate Corsair

Corsair è lieta di presentare le nuove HS80 RGB WIRELESS. Si tratta di un paio di cuffie ideali per PC e console con ottime caratteristiche

Finalmente presentate le nuove HS80 Wireless, le nuove cuffie da gaming con opzioni di connessione multiple. Ideali quindi sia per giocatori PC che per quelli che preferiscono ancora la cara vecchia console. Oltre al classico cavo USB, le nuove cuffie potranno collegarsi al PC sfruttando la tecnologia Corsair Slipstream Wireless. Tramite quest’ultima sarà possibile godere di un segnale audio a 24 bit e una connessione potente e costante.

Tramite questa tecnologia, inoltre, sarà possibile collegare fino a tre dispositivi compatibili (per esempio cuffia, tastiera e mouse) allo stesso ricevitore USB per realizzare un ecosistema wireless completo e quanto mai affidabile.

Design e caratteristiche

Grazie al design dell’archetto flessibile viene assicurata un’esperienza d’ascolto rilassante. Se abbiniamo anche i padiglioni in memory foam ecco che arriviamo a livelli di comodità davvero elevati. Anche il design moderno in alluminio leggero rendono la cuffia piacevole anche alla vista.

Tramite la tecnologia Dolby Atmos per PC, la cuffia HS80 Wireless consente di beneficiare di un audio spaziale preciso, che colloca i suoni tridimensionalmente, per consentire un’immersione completa nel gioco. Per non parlare poi del microfono: si tratta di un microfono omnidirezionale di qualità broadcast consente di riprodurre la voce con molta nitidezza.

Disponibilità e prezzi

Le nuove Corsair HS80 RGB Wireless sono disponibili nel negozio online Corsair e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati. Per i prezzi aggiornati della cuffia sarà necessario consultare il sito Web.

Voi cosa ne pensate di queste nuove cuffie Corsair? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.