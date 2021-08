Halo Infinite: un leak rivela spoiler sulla campagna

La tanto attesa beta di Halo Infinite è finalmente stata rilasciata, e i fan possono quindi mettere le mani su uno dei titoli più attesi da parte degli Xbox Game Studios. C’è da dire che si tratta di una beta tecnica, per verificare il funzionamento di vari aspetti del gioco: c’è quindi da aspettarsi che questa versione non sia affatto definitiva. Ad ogni modo, con questa beta sono spuntati in rete dei leak che rivelano vari dettagli sulla campagna singleplayer di Halo Infinite, tra cui anche degli spoiler sulla storia.

È stato lo stesso direttore creativo, Joseph Staten, a confermare l’accaduto, tramite il proprio profilo Twitter ufficiale. Nel tweet in questione è stato detto infatti che in questa beta tecnica sono stati involontariamente inclusi file contenenti informazioni sulla trama, tra cui anche vari spoiler che hanno cominciato a circolare sulla rete. Il thread si è concluso con l’invito a fare attenzione agli spoiler e a non diffonderli nel caso si incappasse in uno di essi.

Leaks like this are painful for the dev team and can ruin the campaign experience for everyone. So please, keep you eyes peeled for spoilers and don't spread them if you see them.❤️ 2/2

— Joseph Staten (@joestaten) July 30, 2021