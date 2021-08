Doom Eternal: The Ancient Gods Part 2, rivelata la data di uscita su Nintendo Switch

Rivelata la data di uscita della versione per Nintendo Switch di Doom Eternal: The Ancient Gods Part 2, il DLC che porta a termine la storia del gioco

È stata annunciata la data di uscita della versione per Nintendo Switch di Doom Eternal: The Ancient Gods Part 2, il DLC che porta a termine la storia avviata dal titolo principale. L’espansione era già stata resa disponibile per le altre piattaforme durante la prima parte dell’anno (potete leggere qui la nostra recensione di questa versione) ed è infatti disponibile per PlayStation 4, PC e Xbox One. È possibile poi giocarci, grazie alla opzione di retro compatibilità, tramite PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Doom Eternal: The Ancient Gods Part 2, ecco la data di uscita su Nintendo Switch

La data di uscita della versione per Nintendo Switch di Doom Eternal: The Ancient Gods Part 2 è stata fissata per il prossimo 26 Agosto; questo vuol dire che i giocatori che preferiscono la consolo portatile potranno giocare al DLC già a partire dalla prossima settimana. L’annuncio della sua uscita è stato dato attraverso la pubblicazione su Twitter di un nuovo trailer. Il titolo sviluppato da id Software e pubblicato da Bethesda, per girare su Switch, avrà bisogno di 26 Giga di spazio libero.

You denied the gods and awoke an ancient evil.

Your war against Hell ends here.

The Ancient Gods – Part Two is coming to #NintendoSwitch on 8.26

Recentemente, è stata annunciato anche l’avvento di una nuova modalità dedicata al giocatore singolo per Doom Eternal: Orda, che dovrebbe sostituire Invasion. Per quanto riguarda invece il multiplayer, è stato annunciato che il team di sviluppo sta lavorando a un aggiornamento della modalità Battlemode, con l’obbiettivo di utilizzare i ranghi dei giocatori per rendere più competitivo e coinvolgente lo scontro in PvP.

