For Honor: in arrivo un nuovo eroe

Annunciato l’arrivo della Pirata, un nuovissimo e feroce eroe per For Honor. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Secondo quanto dichiarato nelle scorse ore, For Honor si prepara ad accogliere l’arrivo di un nuovo eroe. Il titolo Ubisoft, del quale potete trovare a questo link la nostra recensione in merito, continua così ad essere supportato con nuovi contenuti in game, per la gioia dei fan. Il nuovo personaggio sarà introdotto entro la fine del mese, con il nuovo Title Update 2.0, ed inaugurerà anche l’arrivo d anche l’arrivo di una nuova fazione di combattenti. Siete pronti a tornare sul campo di battaglia?

Nuovo eroe in arrivo per For Honor

Uscito originariamente nel 2016, For Honor è un action game nel quale i giocatori sono chiamati ad impersonare i guerrieri di quattro grandi fazioni: gli audaci Cavalieri, i brutali Vichinghi, i letali Samurai e i temibili Wu Lin. Il titolo, fin dalla sua uscita, è stato costantemente supportato dagli sviluppatori, è si appresta ora a concludere l’anno 5, per inaugurare una nuova stagione di novità. Il prossimo 17 marzo infatti, in occasione del For Honor Anno 6: Lost Horizons, verrà introdotta la nuovissima fazione dei viaggiatori, che andrà ad aggiungere alle quattro sopra citate e sarà preceduta da un nuovo tipo di eroe.

Armati con le tipiche sciabole e pistole, i Pirati sono i primi dei viaggiatori, e saranno disponibili in game già dal 27 gennaio. Il personaggio della Pirata infatti sarà acquistabile nei negozi first-party a 7,99 € come

parte di un pacchetto che comprende l’Eroe, un Ornamento esclusivo, un Outfit Elite, sette

giorni di Stato di Campione e tre Casse Avvoltoio. Il pacchetto sarà anche sbloccabile in game spendendo 15.000 Steel a partire dal 10 febbraio.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di provare con mano tutte queste novità in arrivo? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.