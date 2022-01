Halo Infinite: i costi delle microtransazioni caleranno, ecco quando

La community di Halo Infinite ha criticato la gestione delle microtransazioni il cui prezzo calerà a breve, ad annunciarlo 343 Industries

Nonostante tutti gli elogi che il multiplayer di Halo Infinite ha ricevuto per il mirabile gunplay, le microtransazioni del titolo sono state una costante fonte di dibattito per alcuni fan. Sebbene 343 Industries abbia fatto molto per migliorare gli eventi a tempo limitato, per non parlare delle Sfide e del livellamento, il negozio in-game è stato criticato per il prezzo degli oggetti e la mancanza di valore nei bundle. A partire da domani, però, ci saranno cambiamenti. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

343 Industries: “vi abbiamo ascoltato, i prezzi delle microtransazioni di Halo Infinite saranno più bassi”

Jerry Hook, head of design di 343 Industries, ha twittato nelle ultime ore quanto segue: “Abbiamo monitorato da vicino le discussioni sul negozio, sui bundle e sui prezzi delle microtransazioni sin dal lancio di Halo Infinite. Utilizzando i dati e il feedback della community, inizieremo a implementare le modifiche al mondo di gioco e tutto avrà inizio già dalla prossima settimana”. Hook ha poi aggiunto: “A partire da martedì, l’esperienza del negozio in-game varierà di settimana in settimana. Ci concentriamo sulla riduzione dei prezzi su tutta la linea, fornendo valori più forti nei nostri pacchetti, iniziando a mettere i singoli articoli al di fuori dei pacchetti e altro ancora”.

We’ve been monitoring the discussions on the Shop, bundles, and pricing closely since launch. Using data and community feedback, we’re going to begin rolling out changes to how we package and price items in @Halo Infinite – and it all starts next week. — jerry hook (@hookscourt) January 15, 2022

Ma non è tutto, poiché lo sviluppatore cercherà di provare “cose ​​nuove durante il resto della stagione in modo che sarà possibile continuare a imparare e migliorare per il futuro”. Il team di Halo Infinite ha poi invitato la community a continuare a inviare feedback durante questo processo e si è detta entusiasta per il lancio, che avverrà la prossima settimana, dell’evento Cyber ​​Showdown.

Resta da vedere quanto saranno ridotti i prezzi, ma visto come un set di armature completo potrebbe costare 20 euro, di certo la situazione non può peggiorare. Potrebbero esserci anche casi in cui alcuni articoli, come il casco Cat Ears, vengano venduti separatamente anziché essere inclusi in un pacchetto. Il tempo saprà dirci la verità come sempre.

Vi ricordiamo che Halo Infinite è attualmente disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Potete dare un’occhiata alla nostra recensione per il multiplayer qui e la campagna qui.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.