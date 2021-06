Guilty Gear Strive: trailer di lancio e nuove informazioni sul DLC

Guilty Gear Strive sarà disponibile tra una manciata di giorni e Arc System ha rilasciato un trailer e nuovi informazioni sui personaggi DLC

Guilty Gear Strive di Arc System Works esce questa settimana, anche se domani sarà disponibile in anticipo per i possessori della Deluxe Edition e della Ultimate Edition, per l’occasione, lo sviluppatore ha condiviso il trailer di lancio e nuove importanti informazioni sul primo DLC. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Guilty Gear Strive: il trailer di lancio e le nuove informazioni sul DLC vi permettono di calarvi nel clima del gioco in anticipo

In basso potete godervi il primo spettacolare trailer di lancio di Guilty Gear Strive, questo fornisce un po’ di contesto sulla storia, ad esempio come le cose vanno male tra Asuka R. Kreutz e il governo degli Stati Uniti, come se non bastasse, sono arrivate anche informazioni sul primo DLC del gioco. A quanto pare, Happy Chaos, l'”altro” Jack-O’ Valentine creato come riserva, verrà coinvolto. Non passerà molto tempo prima che vengano lanciate armi di distruzione di massa, che inizi la guerra e vari personaggi debbano darsi battaglia per la sopravvivenza.

Un piccolo dettaglio però: forse per la prima volta nella serie, Sol Badguy e Ky Kiske non stanno combattendo nel filmato di apertura. Arc System Works ha anche fornito nuovi dettagli sulla roadmap post-lancio del gioco. Il general manager Daisuke Ishiwatari e il direttore dello sviluppo Akira Katano hanno confermato che il primo personaggio DLC arriverà a luglio 2021. Si tratterà di un “personaggio totalmente nuovo” che si unirà alla serie per la prima volta.

Il secondo personaggio DLC arriverà ad agosto e sarà un personaggio già noto agli amanti della storica serie picchiaduro. Dopo l’autunno 2021, i restanti tre personaggi DLC del Season Pass 1 saranno disponibili insieme a due nuove fasi di battaglia. Dovrebbe essere lanciato anche il DLC “Another Story“, che presumibilmente espanderà la modalità Storia.

In termini di aggiornamenti gratuiti, potete aspettarvi funzionalità come la Combo Maker che consente di condividere combo che altri possono imparare. Verranno inoltre aggiunte ulteriori funzionalità di personalizzazione per la match room del giocatore e una modalità Digital Figure, in cui è possibile creare diorami con i modelli dei personaggi nel gioco. Vi ricordiamo che Guilty Gear Strive uscirà l’11 giugno per PS4, PS5 e PC. Gli utenti con accesso anticipato potranno provare tutti i contenuti di domani, inclusa la modalità Storia, senza alcuna restrizione.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.