La CPU entry-level Quad Core AMD Ryzen 3 5300G della famiglia APU Cazanne, è stato sottoposto ad overclock. Raggiunta la soglia dei 5.6 GHz

Il processore Ryzen 3 5300G appartiene alla fascia bassa del portfolio prodotti del produttore di Santa Clara AMD, un processore però che riesce ad offrire tutto il necessario ad operazioni tipiche relative ad un utilizzo multimediale ed office. Un processore dotato di 4 Core e 8 Thread, con un iGPU integrata composta da 6 Core. Il processore ha una frequenza di base pari a 4.0GHz, ed il suo Boost Clock è di 4.2GHz. Per quanto riguarda la Cache abbiamo invece 2MB L2, e 8MB di Cache L3.

A portare questa CPU sopra i 5 GHz è stato l’overlocker americano “YOSARIANILIVES” (qui il link al record postato su HWBOT), che grazie all’ausilio dell’LN2 (Azoto Liquido) ed una scheda madre ASUS ROG STRIX B550-I Gaming ha segnato il record.

AMD Ryzen 3 5300G: sfiorata la soglia dei 5.6 GHz!

A questo link potete visitare il check di CPU-Z. Un grande risultato anche per AMD, che mostra come la sua architettura sia certamente elastica a questi lavori.

Il processore realizzato a 7 nm ha un TDP indicato di 45W in condizioni di basso carico, mentre sale a 65W in Full Load, dati che sono stati ampiamenti superati durante il record. Un record in overclock non necessariamente rispecchia maggiori performance nell’utilizzo quotidiano, ma dimostra l’elasticità del processo produttivo utilizzato da AMD. Il Ryzen 3 5300G fa parte della più ampia famiglia composta dai fratelli minori Ryzen 3 5300GE e Ryzen 3 PRO 5350G, tutti con configurazione 4 Core/ 8 Thread, e dei modelli superiori Ryzen 5 5600GE, Ryzen 5 PRO 5650G e Ryzen 5 5600G dotati invece di configurazioni 6 Core/ 12 Thread, di cui in particolare gli ultimi due vantano una iGPU Vega 7, a differenza dei modelli più Entry Level, equipaggiato con la Vega 6. A completare l’offerta con soluzioni da 8 Core e 16 Thread sono i modelli Ryzen 7 5700GE, Ryzen 7 PRO 5750G e Ryzen 7 5700G.

Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.