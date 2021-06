Guilty Gear Strive: svelata la lista trofei completa!

In attesa dell’arrivo su tutti gli scaffali il prossimo 11 giugno, vediamo insieme la lista trofei completa di Guilty Gear Strive, il prossimo capitolo dell’acclamatissima serie di Arc System Works

Se pensiamo al genere dei picchiaduro, le serie più famose a cui si rivolge la mente sono sicuramente Street Fighter e Mortal Kombat. Guilty Gear è pero riuscita, nel corso degli anni, a ritagliarsi una bella fetta di appassionati, ansiosi ogni volta di poter mettere mano sul picchiaduro in salsa anime di Arc System Works. Dopo il rinvio dovuto ai feedback ricevuti durante la beta, il titolo si appresta ad arrivare su tutti gli scaffali il prossimo 11 giugno e siamo davvero curiosi di poter giudicare con mano quel che ASW è riuscita a creare e ad aggiustare con il tempo aggiuntivo, seppur poco. In attesa dell’arrivo sugli scaffali, abbiamo deciso di analizzare con voi la lista trofei di Guilty Gear Strive.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Guilty Gear Strive consta di 39 statuette totali, di cui 18 di bronzo, 17 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre in questi casi vi ricordiamo che, sebbene le descrizioni dei trofei siano quelle ufficiali e difficilmente facciano grosse anticipazioni, questa lista potrebbe contenere spoiler riguardanti il gioco. Sconsigliamo quindi la lettura a tutti coloro che non vogliono sapere assolutamente niente di Guilty Gear Strive. Detto questo, iniziamo!

I trofei di Bronzo – Guilty Gear Strive Lista Trofei Completa

Qui di seguito trovate tutti i trofei di bronzo di Guilty Gear Strive:

Cuore in fiamme : [ARCADE] Hai sconfitto un avversario in cooperativa;

: [ARCADE] Hai sconfitto un avversario in cooperativa; Ti rubo un po’ di tempo : [VS CPU] Vinci contro un avversario controllato dal computer;

: [VS CPU] Vinci contro un avversario controllato dal computer; Pronto a combattere : [TUTORIAL] Hai completato tutto il tutorial;

: [TUTORIAL] Hai completato tutto il tutorial; Sapere è potere : [MISSIONE] Hai completato 5 missioni di livello difficoltà 1;

: [MISSIONE] Hai completato 5 missioni di livello difficoltà 1; Palestrato : [ALLENAMENTO] Ti sei allenato per più di 30 minuti;

: [ALLENAMENTO] Ti sei allenato per più di 30 minuti; Valutazione dell’obiettivo : [REPLAY] Hai rivisto 3 replay che avevi salvato;

: [REPLAY] Hai rivisto 3 replay che avevi salvato; Ingresso alla Torre : [INCONTRO ONLINE] Hai disputato un incontro nella Torre dei ranghi;

: [INCONTRO ONLINE] Hai disputato un incontro nella Torre dei ranghi; Al mondo esterno : [INCONTRO ONLINE] Hai disputato un incontro nel Parco libero;

: [INCONTRO ONLINE] Hai disputato un incontro nel Parco libero; La dimora dei demoni : [INCONTRO ONLINE] Hai completato il tutorial della modalità in rete;

: [INCONTRO ONLINE] Hai completato il tutorial della modalità in rete; Moda dell’anno : Personalizza i capelli, il busto, le gambe, le scarpe, il cappello e l’equipaggiamento del tuo avatar;

: Personalizza i capelli, il busto, le gambe, le scarpe, il cappello e l’equipaggiamento del tuo avatar; Bella preda, eh? : Hai pescato per la prima volta;

: Hai pescato per la prima volta; Un volo piacevole : Esegui 5 Homing Jump contro un avversario durante un incontro (esclusa la modalità tutorial);

: Esegui 5 Homing Jump contro un avversario durante un incontro (esclusa la modalità tutorial); Fulmine dal cielo : Abbatti l’avversario nel corso di un Homing Jump durante un incontro (esclusa la modalità tutorial);

: Abbatti l’avversario nel corso di un Homing Jump durante un incontro (esclusa la modalità tutorial); In un batter d’occhio : Annulla 5 volte un Roman Cancel con una mossa speciale durante un incontro (esclusa la modalità tutorial);

: Annulla 5 volte un Roman Cancel con una mossa speciale durante un incontro (esclusa la modalità tutorial); Niente di personale : Esegui 10 Roman Cancel con scatto durante un incontro (esclusa la modalità tutorial);

: Esegui 10 Roman Cancel con scatto durante un incontro (esclusa la modalità tutorial); Dritto in trappola : Metti a segno 10 Psych Burst blu durante un incontro (esclusa la modalità tutorial);

: Metti a segno 10 Psych Burst blu durante un incontro (esclusa la modalità tutorial); Potere illimitato : Acquisisci bonus positivo senza eseguire un Wall Break durante un incontro (esclusa la modalità tutorial);

: Acquisisci bonus positivo senza eseguire un Wall Break durante un incontro (esclusa la modalità tutorial); Ritorno incerto, rischio elevato: Entra nello stato Afro durante un incontro (esclusa la modalità tutorial).

I trofei d’argento – Guilty Gear Strive Lista Trofei Completa

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Che roba… : [ARCADE] Hai sconfitto il boss con 1 personaggio;

: [ARCADE] Hai sconfitto il boss con 1 personaggio; Fede armata : [ARCADE] Sei stato sfidato a una battaglia da un rivale;

: [ARCADE] Sei stato sfidato a una battaglia da un rivale; Eroe fino alla morte : [SOPRAVVIVENZA] Vinci un round contro lo sfidante misterioso;

: [SOPRAVVIVENZA] Vinci un round contro lo sfidante misterioso; Sguardo del forte : [MISSIONE] Hai completato 3 missioni combo;

: [MISSIONE] Hai completato 3 missioni combo; Alla fine della lotta : [MISSIONE] Completa 3 missioni contro un personaggio;

: [MISSIONE] Completa 3 missioni contro un personaggio; Specie estinta : Hai speso 100.000 W$;

: Hai speso 100.000 W$; Cacciatore di taglie, giorno 1 : Hai raggiunto il Liv. 30 per un personaggio;

: Hai raggiunto il Liv. 30 per un personaggio; Distruzione e creazione : Esegui 10 Wall Break contro un avversario durante un incontro (esclusa la modalità tutorial);

: Esegui 10 Wall Break contro un avversario durante un incontro (esclusa la modalità tutorial); Manipolatore del tempo : Esegui 100 Roman Cancel durante un incontro (esclusa la modalità tutorial);

: Esegui 100 Roman Cancel durante un incontro (esclusa la modalità tutorial); Vuoi incontrare il creatore? : Metti a segno un contrattacco su un avversario con indicatore R.I.S.C. al massimo durante un incontro (esclusa la modalità tutorial);

: Metti a segno un contrattacco su un avversario con indicatore R.I.S.C. al massimo durante un incontro (esclusa la modalità tutorial); Istinto difensivo straordinario : Para 100 attacchi con Faultless Defense durante un incontro (esclusa la modalità tutorial);

: Para 100 attacchi con Faultless Defense durante un incontro (esclusa la modalità tutorial); Lucido e brillante : Para 100 attacchi con parata istantanea durante un incontro (esclusa la modalità tutorial);

: Para 100 attacchi con parata istantanea durante un incontro (esclusa la modalità tutorial); Ce la metto tutta : Sconfiggi un avversario avendo salute inferiore al 30% durante un incontro (esclusa la modalità tutorial);

: Sconfiggi un avversario avendo salute inferiore al 30% durante un incontro (esclusa la modalità tutorial); Io sono il tuo Dio : Sconfiggi un avversario senza subire danni durante un incontro (esclusa la modalità tutorial);

: Sconfiggi un avversario senza subire danni durante un incontro (esclusa la modalità tutorial); Carpe Diem : Punisci 10 volte il lancio mancato dell’avversario con un attacco con salto durante un incontro (esclusa la modalità tutorial);

: Punisci 10 volte il lancio mancato dell’avversario con un attacco con salto durante un incontro (esclusa la modalità tutorial); Ammira la potenza del mio fulmine : Sconfiggi l’avversario nello stato Dragon Install utilizzando Ky durante un incontro (esclusa la modalità tutorial);

: Sconfiggi l’avversario nello stato Dragon Install utilizzando Ky durante un incontro (esclusa la modalità tutorial); Croce tripla: Disputa incontri usando 3 personaggi diversi (esclusa la modalità tutorial).

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Guilty Gear Strive Lista Trofei Completa

Continuiamo con i tre trofei d’oro:

Il Messia non verrà : [ARCADE] Hai sconfitto il potente boss alla fine;

: [ARCADE] Hai sconfitto il potente boss alla fine; Sete eterna : Disputa 100 incontri (esclusa la modalità tutorial);

: Disputa 100 incontri (esclusa la modalità tutorial); In tutto il mondo: Hai combattuto in 10 livelli diversi.

Infine, scopriamo insieme il titolo del trofeo di platino:

STRIVE: Hai ottenuto tutti gli altri trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Guilty Gear Strive. Che cosa ne pensate del nuovo capitolo di questa serie? Siete degli appassionati o dei neofiti? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!