Guilty Gear Strive: ecco i dettagli sull’Early Access

L‘offerta del picchiaduro Guilty Gear Strive si fa ancora più allettante: sono emersi nuovi dettagli sull’Early Access. Vediamoli insieme

Buone notizie per coloro che decidono di acquistare la Deluxe o la Ultimate Edition di Guilty Gear Strive. Le edizioni suddette includeranno l’accesso a tutti i contenuti del gioco. Ciò include il multiplayer online, tutti i capitoli della modalità Storia e il roster di lancio completo secondo quanto riferito poco fa da alcune altre testate online. Inoltre, l’Early Access è incluso nelle edizioni speciali di Guilty Gear Strive in modo che i possessori della Deluxe e della Ultimate Edition su console potranno iniziare a giocare già l’8 giugno. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Guilty Gear Strive: l’Early Access includerà tutti i personaggi e le modalità del gioco completo!

Ebbene sì: l’Early Access di Guilty Gear Strive includerà tutte le modalità e i personaggi del gioco completo. In origine, il piano era di avere tutte le modalità offline, il prologo della modalità Storia e solo 13 personaggi giocabili (con Anji e I-NO non disponibili). Tuttavia, ora i piani di Arc System Works sono cambiati: dovrete scaricare una patch l’8 giugno per accedere a tutto su PS4 e PS5. Oltre all’accesso anticipato di tre giorni, la Deluxe e la Ultimate Edition includono il Season Pass 1 che aggiunge cinque nuovi personaggi, due nuovi livelli, “Un’altra storia” per la modalità Storia e altri cinque set di colori per gli abiti di ogni personaggio.

Sfortunatamente, i giocatori di Steam non riceveranno l’accesso anticipato acquistando la Digital Deluxe Edition. Vi ricordiamo che Guilty Gear Strive uscirà l’11 giugno per PS4, PS5 e PC.

