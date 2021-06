GTA 5 Online: Rockstar annuncia la fine del supporto per le versioni PS3 e Xbox 360

I server di GTA 5 Online chiudono i battenti su PS3 e Xbox 360. Ad annunciarlo è la stessa Rcokstar Games, ecco quando avverrà la fine del supporto

Si sa: ogni cosa, anche la migliore in assoluto, è destinata a finire. Questa sembra essere l’amara morale che Rockstar Games ha voluto “insegnare” alla community videoludica. Il colosso dei videogiochi ha infatti annunciato nelle ultime ore che metterà fine al supporto per GTA 5 Online su Xbox 360 e PS3 a partire da dicembre 2021. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Non solo GTA 5 Online: ecco gli altri titoli a cui Rockstar staccherà la spina su PS3 e Xbox 360

In una nuova pagina del supporto ufficiale, Rockstar ha annunciato che quest’anno il supporto del servizio online per Grand Theft Auto 5, Max Payne 3 e LA Noire sarà terminato per le versioni PS3 e Xbox 360 di questi giochi.

Il supporto a GTA Online verrà interrotto in due fasi. Il 16 settembre 2021, le versioni PS3 e Xbox 360 delle Shark Cards cesseranno di essere vendute e il 16 dicembre i server di GTA Online verranno definitivamente chiusi. Ciò porrà anche fine al monitoraggio delle statistiche tramite il Social Club.

Non esiste alcuna funzione per consentire ai giocatori di trasferire i propri personaggi di GTA Online da PS3 o Xbox 360 a una console o PC più recente, quindi il momento in cui i server chiuderanno i battenti coinciderà anche con la fine delle storie dei personaggi nati e “cresciuti” su tali server. Inoltre, non sono previsti neanche rimborsi per le Shark Cards, quindi se ne avete acquistata una di recente sfortunatamente il vostro saldo non può essere recuperato o trasferito a una versione più recente del gioco.

Per quanto riguarda L.A. Noire e Max Payne 3, i servizi online di entrambi i giochi termineranno il 16 settembre 2021 (incluso il monitoraggio delle statistiche tramite il sito web del Social Club). Rockstar ha riferito che nessuna di queste modifiche influenzerà la modalità storia/campagna per GTA 5, Max Payne 3 o L.A. Noire; i giocatori potranno ancora giocare in modalità giocatore singolo senza problemi.

Quando una generazione di GTA Online muore, ne nasce un’altra: l’anno scorso Rockstar ha annunciato che GTA 5 e GTA Online verranno aggiornati per PS5 e Xbox Series X|S. Questa versioni sarà disponibili da novembre.

Quando una generazione di GTA Online muore, ne nasce un'altra: l'anno scorso Rockstar ha annunciato che GTA 5 e GTA Online verranno aggiornati per PS5 e Xbox Series X|S. Questa versioni sarà disponibili da novembre.