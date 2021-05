GTA V: ecco la data dell’upgrade per PS5 e Xbox Series X/S

È stata annunciata da poco, in via ufficiale, da Rockstar Games la data di uscita dell’upgrade di GTA V e GTA Online per PS5 e Xbox Series X/S

Con un comunicato ufficiale arrivato pubblicato sul sito ufficiale di Rockstar Games, sono stati svelati vari aggiornamenti che in arrivo per i loro titoli più importanti. Oltre ad aggiornamenti che verranno pubblicato nel corso di maggio e dell’estate per GTA Online e Red Dead Online, è stata annunciata la data ufficiale dell’upgrade di GTA V e GTA Online per PS5 e Xbox Series X/S. Vediamo di seguito tutte le informazioni

Secondo quanto riportato dal comunicato di Rockstar, “le versioni espanse e migliorate di Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online arriveranno per PS5 e Xbox Series X/S con nuove feature ed altro l’11 Novembre 2021”. Ciò quindi significa che dovremo aspettare qualche mese affinché possiamo vedere disponibili questi importanti upgrade.

The expanded and enhanced versions of GTAV and GTA Online are arriving on PlayStation 5 and Xbox Series X|S with new features and more, on November 11th, 2021.

Plus details on upcoming updates to GTA Online and Red Dead Online at https://t.co/9KHGqkgYCy pic.twitter.com/cYaKIAGLXS

— Rockstar Games (@RockstarGames) May 18, 2021