God Simulator: rilasciato il trailer di annuncio e la pagina di Steam!

Tramite comunicato stampa, i polacchi S2 Games hanno presentato al mondo il nuovo trailer di God Simulator, rilasciando anche ufficialmente la sua pagina Steam

Che cosa vi viene in mente quando diciamo: Simulator? I più puristi, sicuramente, faranno riferimento all’encomiabile Microsoft Flight Simulator di casa Microsoft, mentre molti altri affezionati del genere si volteranno verso il premiatissimo ed apprezzatissimo Farming Simulator 2022, che ha raggiunto numeri da urlo. E se vi dicessimo anche God Simulator? Sviluppato da S2 Games, un’azienda polacca, il titolo è un simulatore con elementi strategici dell’economia globale, che vi mette al comando delle speranze e dei sogni di… tutti!

Tramite comunicato stampa, l’azienda ha presentato il nuovo trailer del titolo, annunciandone anche l’apertura ufficiale della pagina Steam. Potete quindi inserire God Simulator nella vostra Wishlist sin da subito. Iniziate subito a pensare a come sarà prendere in mano il destino del mondo intero, attraverso un centro di controllo, mentre le preghiere, le speranze e i crimini dei cittadini del pianeta entrano nel inbox. Decidere chi è degno di essere aiutato, dagli individui che lavorano sodo, alle tribù. Il vostro obiettivo sarà decidere se vale la pena aiutare l’umanità o giocare a fare il diavolo in un’alternativa allettante: per un mondo in fiamme. Vi lasciamo il nuovo trailer proprio qua sotto.

God Simulator si mostra con un trailer e va online su Steam: le parole al Direttore Creativo!

Mike Jadore, Creative Director di S2 Games, ha affermato:

I nostri continui sforzi per sviluppare e pubblicare videogiochi indipendenti che intrattengono ci hanno portato a God Simulator! Non potremmo essere più felici di dare vita a questo gioco stravagante! Adoriamo lasciare che la nostra creatività si scateni in studio e abbiamo cercato di mostrarlo nel nostro stile artistico, tanto quanto nelle scelte che le persone saranno in grado di fare mentre giocheranno, quindi speriamo che vi piaccia!

Avete visto il nuovo trailer di God Simulator rilasciato nelle scorse ore? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!