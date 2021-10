Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition: annunciati il gioco e la data d’uscita

La casa di Redmond ha annunciato nelle ultime ore Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition con tanto di data d’uscita, vediamola

Microsoft Flight Simulator ha riportato in vita l’amato franchise simulativo della casa di Redmond con il suo lancio su PC lo scorso anno e si è rivelato molto meglio di quanto chiunque potesse aspettarsi. All’inizio di quest’anno, è stato seguito da un lancio su console, anch’esso sorprendentemente positivo. Presto, inoltre, il gioco otterrà un’altra versione: Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition, vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo (data d’uscita inclusa).

Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition: la data d’uscita è fissata al prossimo mese

Microsoft ha annunciato Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition con tanto di data di rilascio. La nuova edizione dell’acclamato titolo includerà il gioco base e tutti gli aggiornamenti che sono stati rilasciati per esso dal suo lancio lo scorso anno, insieme a molti nuovi contenuti in cui i giocatori potranno immergersi. Ciò includerà 5 nuovi velivoli (Boeing F/A-18 Super Hornet, VoloCity, Pilatus PC-6 Porter, CubCrafters NX Cub e Aviat Pitts Special S1S) e otto nuovi aeroporti (l’aeroporto di Lipsia, l’Allgäu Airport Memmingen, l’aeroporto di Kassel in Germania, l’aeroporto di Lugano, l’aeroporto di Zurigo, l’aeroporto di Lucerna-Beromunster in Svizzera; la Patrick Space Force Base e la Marine Corps Air Station Miramar negli Stati Uniti).

Ci saranno anche nuove missioni Discovery Flight in sei località (Helsinki, Friburgo in Brisgovia, La Mecca, Monument Valley, Singapore e Mount Cook), un totale di quattordici nuovi tutorial, diverse nuove funzionalità (incluso un sistema meteorologico aggiornato, accesso anticipato a DX12 e un sistema di riproduzione in modalità sviluppo) e nuove città fotogrammetriche tra cui Helsinki (Finlandia), Friburgo in Brisgovia (Germania), Brighton, Derby, Eastbourne, Newcastle e Nottingham (Regno Unito) e Utrecht (Paesi Bassi).

Nel frattempo, chiunque abbia già Microsoft Flight Simulator su PC o su Xbox Series X/S potrà eseguire l’aggiornamento alla GOTY Edition gratuitamente. Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition verrà lanciato il 18 novembre. Se siete interessati a scoprire la nostra recensione del titolo “base” non vi resta che cliccare qui. Inoltre, pare anche che nel 2022 dovrebbero debuttare alcuni elicotteri nel gioco in questione.

