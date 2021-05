Horizon Forbidden West: lo State of Play è stato un successo

Ottimi ascolti e grande successo per l’ultimo State of Play in cui è stato mostrato il gameplay di Horizon Forbidden West. Sono i risultati migliori per una conferenza Sony dedicata ad un singolo gioco

Il nuovo titolo sviluppato da Guerrilla Games sta ottenendo sempre più consenso da parte del pubblico. Così come lo scorso capitolo era stato accolto ottimamente sia dal pubblico generalista che dalla critica specializzata, dopo gli ultimi reveal del gameplay, la gente non vede l’ora di mettere le mani sul nuovo gioco per testarne l’effettiva qualità. Questo sentimento positivo si può riscontrare nel successo dello State of Play dedicato a Horizon Forbidden West, andato in onda nella giornata di ieri sui canali ufficiali.

Lo State of Play di Horizon Forbidden West si è rivelato un successo

Alla fine Sony ha mostrato al pubblico il gameplay dell’atteso sequel di Horizon. L’evento è stato impressionante. Il titolo, nonostante sia stata dichiarata l’uscita anche su PS4, sembra mostrare graficamente le potenzialità della next gen. Purtroppo però, non abbiamo ricevuto nessuna data ufficiale. Il titolo è comunque ancora in lavorazione e, secondo gli sviluppatori, avremo presto una data d’uscita. Anche senza data, lo State of Play dedicato a Horizon Forbidden West è stato un successo incredibile. Secondo l’analista indipendente Benji-Sales, questo appuntamento è stato lo show più visto dedicato ad un singolo titolo.

Ovviamente ci sono stati State of Play con numeri più alti, tuttavia questi contenevano al loro interno più di un titolo da presentare. In aggiunta alle innovazioni grafiche, il reveal ha mostrato anche nuovi oggetti e armi utilizzabili dalla protagonista Aloy. Quest’ultimo potrebbe essere uno dei motivi dietro alle 2.3 milioni di persone che hanno guardato l’evento. Il secondo State of Play più visto è stato quello di Demon Souls con 2.2 milioni di persone.

