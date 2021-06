AMD: presentato prototipo di Ryzen 9 5900X con 3D V-Cache

Al Computex AMD fa le prove generali del futuro: presentato un prototipo di Ryzen 9 5900X con 3D V-Cache per prestazioni davvero strabilianti

AMD durante il Computex 2021 ha presentato un prototipo di processore alquanto innovativo. Si tratta di un processore realizzato con una tecnologia denominata 3D V-Cache Technology. Basti pensare ad un chiplet con memoria SRAM montata al di sopra del CCD (core complex die). Il prototipo di cui stiamo parlando, tra l’altro, vanta l’integrazione di altri 64 MB di cache a 7 nanometri per ogni chiplet. Tutto ciò fa sobbalzare il processore Ryzen a 12-16 core a 192 MB di cache L3 a dispetto degli attuali 64 MB.

I vantaggi di questa tecnologia

Una tecnologia del genere sicuramente avrà ripercussioni importanti sulle prestazioni delle architetture che lo vedranno implementato. Secondo la multinazionale statunitense, il suddetto prototipo Ryzen 9 5900X con tecnologia 3D V-Cache riuscirà ad ottenere prestazioni mediamente superiori del 15% nel gaming a 1080p con picchi fino al 25%. Chiaramente il metro di paragone è stato il classico Ryzen 9 5900X.

Come è possibile osservare direttamente dall’immagine, la cache da 64 MB si trova al di sopra del CCD tramite interconnessioni TSVs che riescono a spingere il chip fino a bandwith di 2 TB/s. La densità di interconnessioni, sempre secondo AMD, risulterebbe duecento volte maggiore rispetto alle classiche soluzioni 2D.

Anche il CEO dell’azienda, Lisa Su, ha dichiarato che AMD inizierà entro la fine dell’anno a produrre processori basati su questa tecnologia. Non si conoscono ancora i tempi entro i quali avremo nei negozi prodotti con questa tecnologia, se si tratterà di soluzioni Zen 3 o Zen 4, non sappiamo nemmeno a quali bacini di mercato si rivolgerà un tale prodotto. Non resta dunque che attendere notizie ufficiali e tenervi, come sempre, in continuo aggiornamento.

Voi cosa ne pensate di queste notizie dal Computex 2021 da AMD? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.