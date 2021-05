Horizon Forbidden West: le differenze con Zero Dawn in un video

Vi proponiamo una comparativa video che mette in luce le differenze grafiche tra il prossimo Horizon Forbidden West ed il primo Zero Dawn

Non c’è dubbio che Horizon Zero Dawn sia risultato uno dei giochi visivamente più impressionanti della ludoteca PS4, proprio per questo motivo le aspettative tecniche nei confronti del prossimo Horizon Forbidden West sono incredibilmente elevate. Il sequel delle avventure di Aloy pare, almeno per il momento, aver rispettato le attese dei fan, stando a quanto è stato possibile vedere sino ad oggi, compreso l’ultimo State of Play, che è stato il più visto di sempre in casa Sony. Ed a dimostrazione dei progressi compiuti, vi proponiamo un video che mette in risalto le differenze grafiche tra i due giochi, grazie ad una esaustiva analisi comparativa.

Horizon Forbidden vs Zero Dawn: differenze grafiche in un video

Il filmato in questione ci giunge grazie al canale YouTube ElAnalistaDeBits, che ha da poche ore caricato la comparativa tra i due giochi, così da mettere in risalto le differenze grafiche che li separano. I miglioramenti risultano quanto mai evidenti, a partire dai modelli dei personaggi alle animazioni, passando la densità del mondo e la vegetazione. Il picco, però, è rappresentato dalla resa dell’acqua, situazione che non stupisce data la futura possibilità di potersi muovere anche sotto la superficie marina.

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West è al momento in produzione per PS5 e PS4, e stando ai report Sony il titolo è previsto in uscita per la fine dell’anno in corso. Sebbene durante lo State of Play non sia stata fornita una data di rilascio ufficiale, il director della produzione, Mathis de Jonge, ha promesso che molto presto verranno diffusi nuovi aggiornamenti in tal senso.

Ovviamente noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati al riguardo. Nell’attesa, se volete recuperare dei giochi a prezzo scontato, il nostro invito è quello di fare un salto anche su Instant Gaming.