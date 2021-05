Days Gone su PC: niente DLSS o Ray Tracing, e i salvataggi?

In una nuova sessione di FAQ sui canali ufficiali di Bend Studio, l’azienda ha svelato alcuni dettagli aggiuntivi sul porting di Days Gone su PC: niente Ray Tracing e DLSS

Uno dei titoli più chiacchierati del 2019, sia per i suoi tantissimi pregi, ma specialmente per gli ancor più evidenti difetti, Days Gone si appresta ad arrivare anche su PC. Dopo il debutto next-gen su PlayStation 5 dello scorso anno, Bend Studio si è messa all’opera per creare un buon porting dell’avventura di Deacon, con framerate sbloccato e il supporto ai monitor ultra-wide. Il chiacchiericcio su un eventuale Days Gone 2 si è andato via via calmando e il 18 maggio, data d’uscita del titolo su PC, si avvicina a passi da gigante.

In una nuova sessione di FAQ avvenuta sui canali ufficiali di Bend Studio, l’azienda ha risposto ad alcune interessanti domande relative alle performance di Days Gone su PC. Due feature di cui non si era ancora parlato sono il Ray Tracing e il supporto al DLSS di Nvidia. Purtroppo, nessuna di queste due sarà supportata dal porting di Days Gone per PC. Perlomeno, quel che ci fa ben sperare, è che nel caso del DLSS la mancanza di supporto sembra sia solo momentanea, o almeno questo è quello che traspare dalla risposta alla FAQ.

Days Gone su PC: niente Ray Tracing, ma come si comporta coi salvataggi?

Nelle FAQ si è anche parlato dell’eventuale trasferimento di salvataggi di Days Gone dalle versioni PlayStation 4 o PlayStation 5 a quella per PC. Purtroppo, come ci sembra anche piuttosto normale, non sarà possibile effettuare tale passaggio, così come è accaduto per altri porting di esclusive di pregio di Sony (Horizon Zero Dawn). Se volete vedere se il vostro PC vi permetterà di giocare al titolo di Bend Studio, qui trovate i requisiti minimi e raccomandati.

Niente Ray Tracing o DLSS per Days Gone su PC, o almeno per ora. Che cosa ne pensate del titolo di Bend Studio? Lo avete già giocato o state aspettando questa versione? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!