Genshin Impact: Aloy della serie Horizon diventerà un personaggio giocabile

L’eroina di Horizon Zero Dawn e del futuro Horizon Forbidden West, Aloy, è pronta a sbarcare anche su Genshin Impact. La protagonista della serie creata dai Guerrilla Games sarà infatti un personaggio giocabile anche all’interno dell’action RPG di MiHoYo, software house cinese che ha creato il titolo free-to-play. Aloy è prevista molto presto, al prossimo aggiornamento che porterà Genshin Impact alla versione 2.1

L’arrivo di Aloy su Genshin Impact, fa parte di una collaborazione esclusiva tra Sony e la software house cinese, che vedrà la protagonista di Horizon arrivare all’interno nel gioco dalla versione 2.1, in arrivo tra fine agosto e inizio settembre. Il personaggio sarà riscattabile soltanto su PS4 e PS5, per poi arrivare anche su iOs, Android e PC dalla versione 2.2. Al momento sappiamo che il personaggio sarà ottenibile gratuitamente da tutti i giocatori che hanno raggiunto almeno l’Adventure Rank 20, tramite una mail mandata all’interno del gioco.

Aloy is coming to the world of Teyvat! 🏹

Guerrilla and miHoYo are proud to announce that everyone’s favorite machine hunter will join the Genshin Impact roster for a limited time. More info soon! https://t.co/fQCbk37VTk pic.twitter.com/w8Yt2TbwCr

— PlayStation (@PlayStation) July 22, 2021