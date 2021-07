Blackview: presentato il nuovo laptop da 14″ Acebook1

Un nuovo inizio per Blackview, che si appresta ad entrare per la prima volta nel mercato dei laptop con il nuovo Acebook1, scopriamolo

Il 2021 sarà un anno cruciale per Blackview, che si appresta per la prima volta ad entrare nel mercato dei laptop. Dalla nascita dell’azienda, nel 2013, il brand si era focalizzato su smartphone resistenti, tablet e auricolari. Quest’anno l’entrata nel nuovo mercato con il primo laptop da 14 pollici soprannominato Acebook1. Vediamone di seguito qualche caratteristica.

Caratteristiche fisiche

Quello che balza agli occhi è sicuramente la robusta scocca in lega d’alluminio che garantisce robustezza per anni di utilizzo. Acebook1 adotta materiali in lega d’alluminio relativamente costoso con una maggiore resistenza del metallo e resistenza agli urti per l’intera superficie. Il design unibody aumenta la durevolezza nel tempo e la sopravvivenza agli impatti che altri laptop non riuscirebbero a sopportare.

Ultraleggero e portatile, con spessore di 16,3 mm e peso poco superiore al kilogrammo.Come batteria monta una da 6000 mAh (45,6 Wh) che promette fino a 12 ore di video, 13 ore di lavoro regolare e 21 ore di schermo in standby con una singola carica.

Altoparlanti e schermo

Display LCD FHD+ da 14″ con cornice quasi invisibile in maniera tale da offrire un campo visivo ampio con una nitidezza straordinaria. Abbinando questo schermo agli altoparlanti l’immersione visiva e sonora sarà totale. Acebook1 infatti accoppia 2 altoparlanti BOX audio surround aggiuntivi per un suono simmetrico, forte e nitido.

Touchpad, processore, RAM e archiviazione

Un’altra caratteristica che distingue Blackview Acebook1 da altri laptop è il touchpad sensibile ultra-large da 6.1 pollici. Parliamo del 20% più grande della media. Come processore troviamo l’Intel Gemini Lake N4120 e Intel UHD Graphics 600 con Windows 10 in modalità S. Il processore ha 4 core e 4 thread con una frequenza in boost fino a 2,6 GHz.

A bordo 4 GB di RAM DDR4 ROM (che può essere espansa fino a 8 GB) e 128GB di SSD e lo spazio di archiviazione espandibile da 256GB offrono uno spazio enorme per archiviare immagini, video, musica e altro ancora.

Disponibilità e prezzi

Blackview Acebook1 ha un prezzo di soli 389,99€ (a fronte dei 499,99€ come prezzo originale) e sarà disponibile dal 12 luglio al 24 luglio corrente anno.

Voi cosa ne pensate di questo laptop di Blackview?