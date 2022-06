Gamescom 2022: confermata l’assenza di Sony

Come dichiarato a Gamers Wirtschaft, Sony conferma l’assenza di PlayStation alla Gamescom 2022. Vediamo insieme i dettagli su questa decisione

Archiviati il Summer Game Fest e l’evento dedicato ad Xbox e Bethesda Games, gli occhi degli appassionati sono tutti puntati al prossimo evento sul mondo dei videogiochi, che si terrà tra il 24 e il 28 agosto nella cittadina tedesca di Colonia. A smorzare gli entusiasmi però dobbiamo appuntare diverse assenze che sicuramente noteremo proprio alla prossima Gamescom 2022 tra cui quella di Sony.

Sony conferma l’assenza di PlayStation alla Gamescom 2022

Confermata quindi dalla stessa Sony l’assenza di PlayStation alla Gamescom 2022 che andrà in scena a Colonia. Per grande dispiacere dei fan dell’azienda nipponica che avrebbero sicuramente voluto vedere proprio nel prossimo evento qualche annuncio importante di casa Sony. A consolarli magari potrebbero essere alcuni rumors, che vedono Sony al lavoro su un prossimo ed importante State of Play dove potrebbe essere svelata la data d’uscita di God of War: Ragnarok, oltre ad alcune novità su contoller, nuovi visori e display.

Ma non sarà solamente Sony la grande assente dell’evento, altre importanti aziende mancheranno alla prossima Gamescom come Nintendo, Activision Blizzard e Take-Two Interactive mentre sembrerebbe che Xbox ne prenderà parte. Oltre a loro, gli organizzatori dell’evento hanno affermato che parteciperanno allo show oltre 250 aziende, tra cui possiamo annotare Bandai Namco, THQ Nordic e Koch Media. E dopo due anni di Gamescom solamente in streaming, quest’anno l’evento tornerà anche in presenza, avendo quindi modo di essere seguito sia live che virtuale. Siete dispiaciuti dell’assenza di Sony alla prossima Gamescom? Siete ansiosi di scoprire i titoli che saranno annunciati? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!

