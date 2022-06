FIFA 22: la Nazionale Italiana si qualifica per i Mondiali

Si vola a Copenaghen: la Nazionale Italiana si è qualificata per la Fifae Nations Cup World Cup, i Mondiali di FIFA 22, scopriamo insieme i dettagli

Nel mentre il mondo e il mercato degli eSports cresce a dismisura, creando uno spazio quasi parallelo, seppur integrato ovviamente, a quello dei videogame, anche in Italia stiamo assistendo alla nascita di grandi team di atleti. Abbiamo recentemente parlato con i ragazzi di eSports Revolution, capitanati dal celebre Tony Tubo, ma ovviamente è solo una delle realtà che si sono sviluppate sul nostro suolo. La notizia più recente ed importante per quanto riguarda l’Italia è la qualificazione della nostra eNazionale ai Mondiali di FIFA 22: un clamoroso traguardo. Copenaghen ci aspetta dal 27 al 30 luglio!

Il Team è guidato da Nello “Hollywood285” Nigro ed è composto da altri tre atleti, Danilo “Danipitbull98” Pinto, Francesco Pio “Obrun 2002” Tagliafierro e Andrea “Montaxer” Montanini. I nostri ragazzi della eNazionale sono riusciti a qualificarsi al tabellone principale giocando su PlayStation 5 e dominando sin da subito la fase a gironi nel gruppo B, raggiungendo alla fine 16 punti totali, e riuscendo a superare le sfide successive nel Loser Bracket dopo essere stati sconfitti, ai rigori, dal Portogallo. Successivamente, il team è finito nella fase ad eliminazione diretta, ma è riuscito a sconfiggere la Bosnia per 7-1 e Malta per 2-0. In questo modo il team è riuscito a qualificarsi alla Fifae Nations Cup.

La Nazionale Italiana di eSports si qualifica ai Mondiali di FIFA 22: Copenaghen aspettaci!

Danilo “Danipitbull98” Pinto ha dichiarato ad eSportsMag:

Qualche errore c’è stato, ma la voglia di andare a Copenaghen ci ha permesso di superare tutte le difficoltà. In questi playoff abbiamo fatto il minimo. Dobbiamo necessariamente ritrovare la verve dei giorni migliori ed alzare l’asticella nei prossimi giorni. Ci godiamo il momento, ma ci aspetta un mese intenso. Ci faremo trovare pronti.

E questo è tutto, Copenaghen ci aspetta: la Nazionale Italiana si è ufficialmente qualificata per i Mondiali di FIFA 22 che si terranno dal 27 al 30 luglio prossimo. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!