ASRock Industrial lancia la nuova piattaforma Edge AIoT con processori Intel Core di 12a generazione

Poiché l’adozione globale di Edge AI continua a crescere attraverso transizioni intelligenti, ASRock Industrial (qui per maggiori info) è entusiasta di rilasciare la nuova piattaforma Robust Edge AIoT serie iEPF-9010S/iEP-9010E. La piattaforma è abilitata dai processori Intel Core di 12a generazione (Alder Lake S) con R680E/H610 chipset per offrire prestazioni rivoluzionarie all’Edge. Dotata di un’eccellente potenza di calcolo con accelerazione Edge AI potenziata, la serie iEPF-9010S/iEP-9010E offre un’elevata capacità di memoria. Possiede ricchi I/O ed espandibilità, ampia connettività RF: 4G LTE, 5G, Wi-Fi 6E, BT 5.2 con real- tempo TSN/TCC, più robustezza per ambienti industriali. La serie è un efficace consolidamento all-in-one per carichi di lavoro altamente impegnativi. Realizzato su misura per applicazioni industriali mission-critical come automazione di fabbrica, automazione di macchine, controllo robotico, AI AOI, veicoli autonomi, città intelligenti e molto altro.

Dettagli sulla nuova piattaforma Edge AIoT

Caricata dai più recenti processori Intel Core, Pentium/Celeron di 12a generazione con chipset R680E/H610, la piattaforma AIoT con bordo espandibile serie iEPF-9010S include vari modelli. Tra questi abbiamo iEPF-9010S-EY4/iEPF-9012S-EY4. La piattaforma AIoT Compact Edge serie iEP-9010E, include i modelli iEP-9010E/iEP-9012E. L’architettura ibrida ad alte prestazioni del processore Intel Core di 12a generazione (Alder Lake S) supporta fino a 16 core e 24 thread. Consentendo casi d’uso IoT fino a 1,36 volte più veloci nelle prestazioni single-thread e 1,35 volte più veloci nelle prestazioni multi-thread rispetto al precedente processore Intel Core di decima generazione.

Inoltre, le serie iEPF-9010S/iEP-9010E sono progettate con capacità di intelligenza artificiale avanzate. Hanno capacità di memoria potenziata a supporto di quattro DDR4 2933 MHz fino a 128 GB (memoria ECC supportata da R680E e CPU selezionate). La serie mostra risultati rivoluzionari nell’elaborazione in parallelizzazione dei carichi di lavoro di intelligenza artificiale, con un’inferenza di IA rapida fino a 32 EU basata sull’architettura Intel Xe. Inoltre, il design flessibile meccanico, termico e di alimentazione della serie che supporta 275 mm x 111,15 mm (L x A) max., con schede grafiche fino a 255 W, potenzia ulteriormente l’accelerazione Edge AI.

Connettività

La piattaforma Robust Edge AIoT include la piattaforma AIoT edge espandibile serie iEPF-9010S con slot di espansione flessibili. Include anche la piattaforma AIoT Compact Edge serie iEP-9010E con design salvaspazio e senza ventola per varie applicazioni industriali. La serie iEPF-9010S/iEP-9010E è dotata di I/O avanzati e fornisce fino a cinque LAN Intel 2,5 Gigabit con due PoE di supporto e una che supporta vPro. In più, possiede funzionalità TSN/TCC per la connettività in tempo reale.

Sono inoltre disponibili fino a sei USB 3.2 Gen 2 x 1, un connettore interno USB 2.0 con funzione di blocco, sei COM (quattro RS-232/422/485, due RS-232) e otto DI/otto DO. L’eccellenza visiva è supportata tramite una DisplayPort, una HDMI 2.0b e una VGA. Inoltre, ci sono varie opzioni di archiviazione tramite quattro SATA3 per SSD/HDD da 2,5 pollici, una chiave M.2 M 2280 per NVMe SSD e CFast (opzionale).

Elevata espandibilità con PCIe Gen 4 e connettività RF

Ulteriori prese per moduli RF sono presenti anche sulla serie iEPF-9010S/iEP-9010E per supportare 4G LTE, 5G, Wi-Fi 6E e BT 5.2, inclusa una chiave M.2 B per 4G/5G, due slot per schede Mini PCIe e due Nano SIM. Inoltre, la serie iEPF-9010S è dotata di slot di espansione flessibili per una varietà di schede di espansione tramite opzioni Gen 4. Troviamo inoltre, una PCIe x16 o due PCIe x 8 e due PCIe x4 per schede grafiche, schede frame grabber, schede motion e schede IO . La piattaforma Robust Edge AIoT consente innovazioni nella capacità di consolidamento dei carichi di lavoro, per migliorare l’efficienza e portare risultati di livello superiore per casi d’uso industriali.

Il design più compatto e robusto per ambienti industriali

La serie iEP-9010E ha dimensioni compatte: 202 x 244 x 108,7 mm (L x P x A). iEPF-9010S Series ha dimensioni 202 x 290 x 209,3 mm (L x P x A) per garantire un utilizzo ottimale dello spazio industriale. Caratterizzata da un design di alimentazione robusto, la nuova serie supporta 9 V – 36 V VDC. Ha un’ampia gamma di alimentazione in ingresso con controllo dell’accensione e interruttore di accensione/spegnimento remoto. Supporta anche protezione da sovratensione da 80 V, OVP, UVP, OCP e protezione inversa per una maggiore durata sotto stress. Inoltre, la serie funziona in un’ampia gamma di temperature da -40C a 75C (CPU da 35 W), con un’elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni per garantire una funzionalità sempre attiva anche in ambienti difficili.

