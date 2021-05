Gamescom 2021: l’evento si terrà soltanto in forma digitale

Scartata l’ipotesi che prevedeva una manifestazione mista, con eventi live ed in streaming, la Gamescom 2021 si terrà solo in formato digitale

Nonostante i piani iniziali, secondo i quali la Gamescom 2021 avrebbe dovuto avere un formato ibrido, caratterizzato da eventi sia fisici che web, alla fine ha prevalso la prudenza, e pertanto la kermesse tedesca si terrà unicamente in formato digitale, sposando la linea dell’E3 2021. Si tratta del secondo anno consecutivo per la manifestazione teutonica, e la conferma della smaterializzazione dell’evento è giunta direttamente dalla German Games Industry Association (GAME), notizia subito riportata anche dal sito ufficiale della Gamescom.

Gamescom 2021: evento solo digitale

Come prevedibile, trattandosi unicamente di una manifestazione digitale, gli appuntamenti web che caratterizzeranno la Gamescom 2021 saranno accessibili liberamente dagli utenti. La decisione di abbandonare i piani relativi ad un evento ibrido è stata così commentata da Oliver Frese, chief operating officer della Koelnmesse:

“Sebbene l’ipotesi di una soluzione ibrida fosse stata ben accolta dai vari partner, abbiamo dovuto riconoscere come la Gamescom arrivi troppo presto per molte compagnie dell’industria, che allo stato attuale devono pianificare le proprie decisioni in tutta sicurezza. Una cosa è certa: tutte le realtà coinvolte hanno bisogno di pianificare con attenzione. Per questo motivo abbiamo optato per un evento interamente digitale anche per quest’anno, così da avere tutto il tempo necessario per offrire alla comunità dei giocatori un evento online di spessore alla fine di Agosto 2021.”

La decisione in questione ha comportato anche un cambiamento in merito alle date della manifestazione, con l’Opening Night Live adesso fissata per mercoledì 25 Agosto, che andrà ad anticipare l’evento principale, che si terrà nei giorni 26 e 27 dello stesso mese. Lo spostamento dei giorni della kermesse ha portato anche ridimensionamento di alcuni appuntamenti già annunciati, ma come annunciato dagli organizzatori, alcuni di questi continueranno ad essere ugualmente disponibili.

Cosa ne pensate di questo cambio di programma? Fatecelo sapere nei commenti, qua su tuttoteK, magari dopo aver dato un’occhiata anche su Instant Gaming, dove potrete trovare tanti giochi a prezzo scontato.