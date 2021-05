Blizzard: calo dei giocatori

La Blizzard è tra i porti sicuri per milioni di giocatori, ormai da anni, eppure sembra che le cose siano un po’ cambiate in quest’ultimo periodo

Infatti è stato rilevato come la Blizzard abbia perso una fetta non trascurabile di giocatori nel corso degli ultimi tre anni. Ma come e perché? Continuate dunque con la lettura per scoprirlo.

Blizzard: sempre meno giocatori, ma non guadagni

Stando alle rilevazioni di MassivelyOP, la perdita dei giocatori della Blizzard è di circa il 30% in meno stando a quello che dicono i risultati fiscali. Tradotto in soldoni, la casa produttrice di videogiochi è passata da 38 milioni a 27 nel primo trimestre del 2021. A che cosa è dovuto questo calo? La domanda in effetti sorge spontanea, soprattutto con titoli storici come World of Warcraft ed altri come Hearthstone, ma a questa si può rispondere che molti dei suoi cavalli di battaglia hanno comunque una certa età.

Se, dunque, Warcraft mostra qualche ruga, lo stesso vale per i primi capitoli di saghe epiche come Diablo oppure StarCraft che spengono almeno venti candeline ciascuno. Inoltre dobbiamo tenere conto che, a parte Overwatch, le ultime creazioni sono state perlopiù delle espansioni di WOW.

Ma meno persone dietro agli schermi sembra non essere, curiosamente, un danno così rilevante poiché lo studio ha comunque registrato un aumento delle sue entrate del 7%. In parte è dovuto alla pandemia da Covid – 19, tutt’ora presente con parecchie persone in casa, ed al fatto che i test di Diablo 2: Resurrected e Diablo Immortal sono andati piuttosto bene e c’è anche un certo hyper per Overwatch 2 e Diablo 4.

Come un gatto, dunque, l'azienda è caduta in piedi