Gamescom 2021: Age of Empires 4 mostra una nuova civiltà

Chiunque si aspettava un evento scoppiettante da parte di Microsoft, in quel della Gamescom 2021, ha finito per vedersi ridurre decisamente le attese. Vero è che durante l’appuntamento streaming del colosso di Redmond non sono mancati i titoli in grado di stuzzicare la fantasia, come il nuovo Forza Horizon 5, ma qualche sussulto in più sarebbe stato comunque auspicabile. A rimettere in parte la situazione in carreggiata ci ha pensato, pertanto la Opening Night Live 2021 della manifestazione, durante la quale Age of Empires 4 è stato protagonista di un trailer inedito, il quale ha avuto il compito di presentare una nuova civiltà giocabile.

Age of Empires 4 ci mostra una nuova civiltà

Il filmato in questione ha messo in mostra la fazione del Sacro Romano Impero, il tutto all’interno della campagna ad essa dedicata, ovvero Rise of Moscow. Il trailer di gameplay è servito a mettere anche in mostra quelle che saranno la struttura e le fortificazioni in dote alla civiltà in questione, e che potete visionare in prima persona all’interno della news. L’appuntamento è servito anche a confermare la presenza, all’interno del gioco completo, del Sultanato di Delhi, della Dinastia Cinese e di quella degli Abbasidi.

L’uscita di Age of Empires 4 è oramai prossima, dato che la data di lancio è fissata al prossimo 28 Ottobre, giorno in cui il titolo farà il proprio debutto su PC. Come prevedibile, inoltre, trattandosi di un titolo Microsoft, gli utenti dotati di personal computer lo troveranno anche compreso nell’offerta Xbox Game Pass, ovviamente a partire dal day one.

