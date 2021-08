Spider-Man No Way Home, finalmente il trailer tanto atteso!

Finalmente ci siamo: dopo mesi di attesa, rumour e leak, è finalmente uscito il trailer di Spider-Man No Way Home

Sembrava impossibile, ma ce l’abbiamo fatta. Devono aver pensato questo i responsabili della campagna marketing di Sony, dopo aver rilasciato il trailer. Dopo mesi dall’annuncio della data di uscita, con in mano solo poche foto ufficiali, qualche scatto rubato dal set e mille voci, il teaser trailer del terzo capitolo della saga dello Spider-Man di Tom Holland è finalmente uscito.

Il trailer è stato rilasciato nella notte italiana, mentre negli Stati Uniti era in corso il CinemaCon di Las Vegas, una fiera per addetti ai lavori. Ieri, nel giorno di apertura, Sony ha occupato più di 3 ore per parlare delle prossime uscite. Molte date negli ultimi mesi erano state indicate come possibile giorno X per il rilascio del trailer. Siamo passati dal giorno della fine di Loki, allo Spider-Man Day, fino appunto a ieri.

Perché è stato rilasciato proprio questa notte? Non solo perché l’hype era tale che i fan non stavano più nella pelle per saperne di più su questo film, ma anche perché solo 24 ore prima era stato rilasciato un leak del trailer stesso. Dopo mesi in cui su internet hanno circolato leak falsi e mal realizzati, quello dell’altra notte era effettivamente credibile, in quanto non presentava scene già viste e soprattutto la cgi non era ancora ultimata, lasciando quindi pochi dubbi ai milioni di fan che non hanno potuto aspettare fino ad oggi.

Cosa succede nel trailer di Spider-Man No Way Home?

Il trailer riprende esattamente da dove ci eravamo lasciati alla fine di Far From Home. Peter Parker è stato appena smascherato in diretta televisiva da J. Jonah Jameson e ora tutti sanno che è Spider-Man. Il protagonista e tutti quelli che gli vogliono bene vengono interrogati, perché Peter viene accusato di essere l’assassino di Mysterio, villain del film precedente.

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere si rivolge allora a Dr. Strange, che decide di aiutarlo, lanciando un incantesimo alquanto singolare. Peter vuole che nessuno sappia della vera identità di Spider-Man e Strange, nell’accontentarlo, deve aver complicato non poco le cose. Vediamo infatti, oltre agli effetti della magia dello stregone, richiamando lo stile del suo film stand-alone, anche delle tracce, più o meno velate, di personaggi già noti ai fan dell’Uomo Ragno.

Non volendo fornire ulteriori spoiler, mi fermo qui. Vi invito però a guardare voi stessi il trailer, e di cercare di trattenere la mandibola quando cadrà a terra, più o meno verso la fine.

Avete tirato su la mandibola? Perfetto, ora aiutatemi con la mia, che è da ore che non ne vuole sapere di rialzarsi.

Cosa ne pensate di questo teaser trailer? Vi ha sorpreso? Vi aspettavate di più? Vedremo qualche altro nuovo/vecchio personagg in Spider-Man No Way Home? Fatecelo sapere nei commenti!

