Eagle Pictures lancia le nuova collana Home Video GREEN con confezioni plastic free

Eagle Pictures lancia sul mercato la nuova collana Green Box, edizione Home Video plastic free. Dal 15 settembre in arrivo i primi quattro cofanetti, racchiusi in confezioni dal bassissimo impatto ambientale e in materiale riciclato.

L’Home Video diventa ecosostenibile e sposa i principi della responsabilità ambientale. La società di distribuzione e produzione cinematografica Eagle Pictures ha infatti deciso di lanciare sul mercato Green Box, la prima collana di DVD e Blu-Ray plastic free.

Confezioni ecologiche e riclicabili – realizzate dall’azienda lombarda Pozzoli SPA – , in grado di ridurre drasticamente i pesi di trasporto, i processi di riciclo e soprattutto la carbon footprint, il parametro utilizzato per stimare le emissioni di gas che contribuiscono ad aumentare il riscaldamento globale.

Eagle Pictures: le prime uscite della collana Green

La casa di distribuzione ha deciso di inaugurare questo nuovo progetto attraverso riedizioni di alcuni dei suoi più grandi successi, alternando grandi blockbuster a pellicole divenute dei veri e propri cult.

A partire dal 15 settembre saranno disponibili i primi quattro cofanetti: Twilight – contenente 5 DVD -, la trilogia Hotel Transylvania, Ghostbusters (i due capitoli degli anni ’80 e il reboot al femminile del 2016) ed infine Apocalypse Now. Del capolavoro di Francis Ford Coppola saranno disponibili le tre edizioni, quella originale del 1979, la versione Redux e la versione Final Cut.

Ad ottobre verrà lanciata invece la collana Ever Green Blu-Ray: dal 6 saranno disponibili grandi successi e pietre miliari del cinema come Il Grande freddo – edito per la prima volta in questo formato in Italia -, La casa di Sam Raimi, Dune nella versione di David Lynch e il più recente The imitation Game.

Dal 20 ottobre, invece, la stessa collana vedrà la luce in formato DVD. Tra i titoli proposti, capolavori del calibro de Il pianista di Roman Polanski e Dracula di Bram Stocker di Francis Ford Coppola.

Ma il 20 ottobre verrà lanciata anche un’altra collana – Art Green DVD -, con la pubblicazione dei più amati documentari dedicati alla grande arte del passato come Impressionisti segreti e Maledetto Modigliani.

Da novembre, invece, appuntamento con Anime Green Blu-Ray, incentrata sul meglio delle produzioni animate giapponesi. Fra le pellicole proposte i due film di Satoshi Kon, ovvero Tokyo Godfather, e Paprika – Sognando un sogno, Final Fantasy – The Spirit Within e Final Fantasy VII – Advent Children.

Tutte le confezioni della collana Green Box sono realizzate con carta rigida mista riciclata, cellophane biodegradabile e materiale bioplastico (composto dal 40% da canna da zucchero). La collana ha inoltre ottenuto la FSC – Forest Stewardship Council – certificazione riconosciuta a livello internazionale la quale attesta la corretta gestione forestale e la tracciabilità dei prodotti derivati.

Non ci resta dunque che attendere il 15 settembre per cominciare a collezionare questi imperdibili prodotti.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.