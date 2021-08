Gamescom Opening Night Live 2021: tutti i giochi annunciati

Dopo la conferenza di Xbox tenutasi l’altro giorno, andiamo adesso a ricapitolare tutti i giochi annunciati in questa Gamescom Opening Night Live 2021

L’estate per i tutti gli appassionati di videogiochi significa solo una cosa: tempo libero per giocare e tante conferenze e annunci. Dopo un E3 entusiasmante e diversi appuntamenti con Sony e Microsoft, è toccata alla Gamescom sparare le sue cartucce. A presentare l’evento e ad introdurre gli innumerevoli annunci, un Geoff Keighley in forma smagliante. Non perdiamo tempo e andiamo a scoprire insieme tutti i giochi annunciati in questa Gamescom 2021. Per agevolare la lettura presenteremo gli annunci sotto forma di elenchi.

Uno show lungo ma con tanti contenuti

L’evento andato in onda sui canali streaming nella giornata di ieri è stato ricco di contenuti che ne hanno fatto sentire meno pesante la lunghezza. Con un totale di più di 2 ore, contando anche il pre show, i giochi annunciati in questa ultima Gamescom 2021 sono state diverse decine. Tutto sommato possiamo ritenerci soddisfatti delle numerose conferme e dai tanti update, reveal e approfondimenti, che hanno trovato spazio in questo evento. A partire dal nuovo Saints Row, passando per il gameplay di Vanguard, per l’annuncio del nuovo rpg tattico su licenza Marvel, fino all’approfondimento sui nuovi contenuti della Director’s Cut di Death Stranding. Ma andiamo con ordine.

Remake e nuove IP – Gamescom 2021: giochi annunciati

La conferenza non poteva cominciare nel modo migliore. Il primo annuncio riguarda infatti il nuovo capitolo della serie Saints Row. Quest’ultimo titolo è stato mostrato con uno spettacolare trailer in CGI e un commento da una degli sviluppatori. Il mondo di Saints Row è stato ricostruito da zero. Nuovi personaggi, nuova città, tre gang da eliminare e tanta azione e sparatorie al cardiopalma. Seguono un interessante video gameplay di CoD Vanguard e la presentazione del multiplayer di Halo Infinite.

Saints Row : reboot della popolare serie action. Uscita 25 febbraio 2022 .

: reboot della popolare serie action. Uscita . Midnight Suns : rpg tattico creato dagli sviluppatori di XCOM, basato su licenza Marvel. Il primo gameplay verrà mostrato il primo settembre. Gioco in uscita a Marzo 2022 .

: rpg tattico creato dagli sviluppatori di XCOM, basato su licenza Marvel. Il primo gameplay verrà mostrato il primo settembre. Gioco in uscita a . Call of Duty Vanguard : mostrata una sezione della campagna con protagonista Polina, cecchina russa che combatte durante l’attacco dei tedeschi a Stalingrado. Il gameplay è stato molto cinematografico. In uscita il 5 novembre .

: mostrata una sezione della campagna con protagonista Polina, cecchina russa che combatte durante l’attacco dei tedeschi a Stalingrado. Il gameplay è stato molto cinematografico. In uscita il . Halo Infinite : presentata con un trailer in CGI la prima stagione del multiplayer. Annunciata una console e un pad Xbox in esclusiva oltre che l’arrivo in contemporanea della campagna e del multiplayer il giorno 8 dicembre 2021 .

: presentata con un trailer in CGI la prima stagione del multiplayer. Annunciata una console e un pad Xbox in esclusiva oltre che l’arrivo in contemporanea della campagna e del multiplayer il giorno . Cult of the Lamb : stranissimo titolo sui culti e le sette religiose.

: stranissimo titolo sui culti e le sette religiose. Midnight Fight Express : action a visuale isometrica, il gameplay trailer è stato molto incentrato sui combattimenti e sulla violenza. Uscita estate 2022 .

: action a visuale isometrica, il gameplay trailer è stato molto incentrato sui combattimenti e sulla violenza. Uscita . TMNT Shredder’s Revenge: picchiaduro a scorrimento 2D in stile 8 bit, introdotta una meccanica di risveglio del personaggio tramite una pizza.

Un nuovo gioco di calcio e Star Wars in salsa Lego – Gamescom 2021: giochi annunciati

Proseguiamo il nostro riassunto con il ritorno dell”IP sportiva Ubisoft dedicata alle corse. Riders Republic è stato presentato con l’annuncio dell’Open Beta disponibile da adesso fino al 28 agosto. In mezzo a tanti titoli già conosciuti ecco che spunta il bizzarro DokeV, titolo MMO open world coreano dallo stile colorato. Indirizzato ad un pubblico giovane, DokeV sembra avere dalla sua un comparto tecnico sbalorditivo.

Super Monkey Ball Banana Mania : classico sega che ritorna per i 20 anni. Tantissimi party games legati al franchise Monkey Ball. Annunciata Morgana, nuovo personaggio direttamente da Persona 5. Uscita 5 ottobre 2021 .

: classico sega che ritorna per i 20 anni. Tantissimi party games legati al franchise Monkey Ball. Annunciata Morgana, nuovo personaggio direttamente da Persona 5. Uscita . Splitgate : annuncio nuova mappa e nuova modalità.

: annuncio nuova mappa e nuova modalità. Riders Republic : trailer di presentazione in engine e annuncio dell’open beta. Gioco in uscita il 28 ottobre .

: trailer di presentazione in engine e annuncio dell’open beta. Gioco in uscita il . UFL : annuncio del nuovo gioco calcistico free to play. Disponibile su PC e console in futuro.

: annuncio del nuovo gioco calcistico free to play. Disponibile su in futuro. Lego Star Wars The Skywalker Saga : interessantissimo adattamento in chiave lego della celebre saga di Star Wars. Nel trailer sono stati mostrati momenti chiave della saga con battaglie con spede laser, lucili al plasma, battaglie aeree, e molto altro. Arrivo primavera 2022 per tutte le console.

: interessantissimo adattamento in chiave lego della celebre saga di Star Wars. Nel trailer sono stati mostrati momenti chiave della saga con battaglie con spede laser, lucili al plasma, battaglie aeree, e molto altro. Arrivo per tutte le console. The Outlast Trials : avventura horror basata sul franchise di outlast, giocabile in singolo o in coop con tre persone. Uscita nel 2022 .

: avventura horror basata sul franchise di outlast, giocabile in singolo o in coop con tre persone. Uscita nel . DokeV : MMO coreano dai creatori di Black Desert. Titolo graficamente promettente, molto colorato e con tanti effetti particellari.

: MMO coreano dai creatori di Black Desert. Titolo graficamente promettente, molto colorato e con tanti effetti particellari. Jurassic World Evolution 2 : titolo gestionale ambientato nell’universo di Jurassic park. Il giocatore ha la possibilità di creare il proprio parco dinosauri dei sogni. In uscita il 9 novembre .

: titolo gestionale ambientato nell’universo di Jurassic park. Il giocatore ha la possibilità di creare il proprio parco dinosauri dei sogni. In uscita il . Far Cry 6: mostrato uno story trailer che evidenzia al pubblico la crudeltà del dittatore Castillo. In uscita, ricordiamo, il 7 ottobre.

Intermezzi musicali e grandi titoli – Gamescom 2021: giochi annunciati

Per dare respiro alla lunga conferenza, il buon Geoff ha introdotto la performance della nota violinista Lindsey Stirling, la quale ha eseguito un brano direttamente dalla soundtrack di Tales of Arise. Ritorna invece Fall Guys con l’annuncio di un nuovo update con nuovi costumi, oltre che l’atteso Horizon Forbidden West con, non una, ma due buone notizie. Ovvero la nuova data d’uscita e l’annuncio di una patch che migliora le prestazioni di Zero Dawn su PS5.

Vampire the Masquerade Blood Hunt : annunciato il nuovo capitolo di Vampire the Masquerade.

: annunciato il nuovo capitolo di Vampire the Masquerade. Park Beyond : gestionale in uscita nel 2022 per next gen, incentrato sulla gestione di un luna park e sulla creazione di giostre e attrazioni iper spettacolari.

: gestionale in uscita nel 2022 per next gen, incentrato sulla gestione di un luna park e sulla creazione di giostre e attrazioni iper spettacolari. JETT the Far Shore: uscita 5 ottobre 2021.

Horizon Forbidden West : annunciata la data d’uscita, 18 febbraio 2022 . Annunciata la pubblicazione della patch che porta Horizon Zero Dawn a 60fps e 4K su PS5.

: annunciata la data d’uscita, . Annunciata la pubblicazione della patch che porta Horizon Zero Dawn a 60fps e 4K su PS5. New World : trailer con scene in engine, annuncio open beta che va dal 9 al 12 settembre .

: trailer con scene in engine, annuncio open beta che va dal . Marvel future Revolution : rivelata l’uscita del free too play Marvel per mobile.

: rivelata l’uscita del free too play Marvel per mobile. Tales of Arise : annunciata la demo per console oltre che un nuovo capitolo, Tales of Luminaria, per IOS e Android.

: annunciata la demo per console oltre che un nuovo capitolo, Tales of Luminaria, per IOS e Android. Fall Guys: presentate le nuove skin dal Libro della Giungla.

Una degna conclusione – Gamescom 2021: giochi annunciati

Come ultima tranche di titoli, abbiamo un paio di presentazioni di titoli attesi, oltre che aggiornamenti di titoli multiplayer famosi. Sicuramente il piatto forte è rappresentato dalle numerosissime nuove aggiunte relative alla Death Stranding Director’s Cut. Dopo l’annuncio allo scorso State of Play abbiamo ora potuto vedere più da vicino le nuove armi, le nuove meccaniche e le nuove (assurde) modalità.

Replaced : mostrato un brevissimo teaser gameplay del gioco e annunciato un brano musicale scaricabile da subito.

: mostrato un brevissimo teaser gameplay del gioco e annunciato un brano musicale scaricabile da subito. Age of Empire 4 : annunciata la data d’uscita, il 28 ottobre il gioco arriverà sulle piattaforme Microsoft.

: annunciata la data d’uscita, il il gioco arriverà sulle piattaforme Microsoft. Valheim : mostrato un trailer animato che annuncia la nuova espansione Earth and Home in uscita il 16 settembre .

: mostrato un trailer animato che annuncia la nuova espansione Earth and Home in uscita il . Genshin Impact : presentazione di Aloy come nuovo personaggio giocabile in arrivo il primo settembre in accesso anticipato su console Sony. Annunciato il Genshin Concert 2021 che si terrà il 3 ottobre .

: presentazione di come nuovo personaggio giocabile in arrivo il primo settembre in accesso anticipato su console Sony. Annunciato il Genshin Concert 2021 che si terrà il . Sifu : nuovo gameplay con focus sui combattimenti. Uscita 22 febbraio 2022 .

: nuovo gameplay con focus sui combattimenti. Uscita . Death Stranding Director’s Cut: approfondimento sulle nuove meccaniche quali degli stabilizzatori che fanno planare il personaggio, una catapulta cargo che permette il lancio del carico in lontananza, un robot che segue il protagonista portando parte del carico. Nuovi rifugi e strutture, nuove modalità, armi e boss battle rigiocabili. Disponibile un nuovo ranking system. Aggiunta inoltre di un player musicale, oltre che nuove missioni che approfondiscono la storia e i personaggi. Sono stati aggiunti infine dei tracciati per gareggiare con i veicoli. Uscita 24 settembre.

Nel complesso un ottimo show

Eccoci giunti alla conclusione di questo speciale. Tantissimi i giochi in questa Gamescom 2021, oltre che innumerevoli annunci e update. La conferenza è stata senza dubbio buona, anche se la lunghezza ha avuto gli esiti di un cenone di fine anno. A farla da padrone in questo show sono stati la Death Stranding Director’s Cut con le sue numerose aggiunte, oltre che l’annuncio della data finale di Horizon Forbidden West, il simpatico Lego Star Wars The Skywalker Saga, CoD Vanguard e il reboot del caciaronissimo Saints Row. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Per questo appuntamento è tutto, alla prossima!

