Xbox Games Showcase 2021: ecco i giochi annunciati

La conferenza Microsoft che inaugura questa Gamescom 2021 si è appena conclusa. Andiamo dunque a rivedere tutti i giochi annunciati all’Xbox Games Showcase

Tra tutti gli appuntamenti che stanno accompagnando i giocatori in questo 2021, sicuramente la conferenza dedicata al mondo Xbox non poteva non essere tra le più attese. Dopo un E3 abbastanza convincente, ora tocca al secondo show dedicato alla presentazione delle novità videoludiche del futuro, ovvero la Gamescom. A questo proposito, ad inaugurare questa Gamescom 2021 c’è stato l’Xbox Games Showcase con un sacco di giochi annunciati. Da Forza a Dying Light 2, i gameplay e le anteprime mostrate hanno spaziato tra moltissimi titoli, tutti in qualche modo attesi dal pubblico.

Uno show non propriamente completo

Se bene o male moltissimi giochi mostrati erano già stati anticipati nei giorni scorsi, solo uno non si è fatto vedere. Stiamo parlando di Halo Infinite. L’ultimo capitolo della storica saga che fatto la fortuna di Microsoft non ha fatto la sua comparsa nemmeno al termine dello show. Che 343 Industries stia pensando ad un altro rinvio? Nel dubbio, consoliamoci andando a ricapitolare tutti i gustosi giochi annunciati in questo Xbox Games Showcase. Le presentazioni spaziano dall’annuncio di nuovi titoli, come Into the Pit o Stray Blade, ad update di titoli già usciti come il nuovo evento dedicato a Sea of Thieves oltre che a approfondimenti su titoli già annunciati o in dirittura d’arrivo come Psychonauts 2.

Zombi, apocalissi e aerei – Xbox Games Showcase: tutti i giochi annunciati

Cominciamo il nostro recap con due titoli che non hanno bisogno di presentazioni. Ovvero il già annunciato Dying Light 2 e Microsoft Flight Simulator. Gli sviluppatori Techland hanno parlato per diversi minuti delle novità introdotte in questo secondo capitolo di Dying Light. Per cominciare il gameplay è stato arricchito da nuovi oggetti, armi e nuove meccaniche che combinano le azioni di spostamento del personaggio con attacchi diretti. Inoltre, sono state implementate moltissime nuove animazioni per quanto riguarda il parkour, queste saranno il doppio del capitolo precedente.

Per quanto riguarda Flight Simulator, invece, dopo aver ricordato l’uscita anche su console Xbox Series X/S del gioco, sono stati forniti ulteriori dettagli sul prossimo update. Quest’ultimo prevede l’introduzione di nuove regioni quali la Germania, oltre che nuove città mitteleuropee come Francoforte e Vienna. Annunciati i Local Legends, ovvero veicoli appartenenti a determinate nazioni con particolare rilievo storico-culturale. Infine è stato anticipato l’arrivo di una nuova gara chiamata Reno Air Race in uscita questo inverno. Ricapitolando i primi annunci:

Dying Light 2 Stay Human : il titolo arricchito da nuove meccaniche e nuove armi è in uscita questo 7 dicembre .

: il titolo arricchito da nuove meccaniche e nuove armi è in uscita questo . Microsoft Flight Simulator : oltre a nuovi arei e all’arrivo dell’espansione dedicata al mondo di Top Gun, è stata annunciata la Reno Air Race in arrivo alla fine dell’anno.

: oltre a nuovi arei e all’arrivo dell’espansione dedicata al mondo di Top Gun, è stata annunciata la Reno Air Race in arrivo alla fine dell’anno. Novità Game Pass: Archvale .

. Novità Game Pass: Next Space Rebels .

. Novità Game Pass: Midnight Fight Express .

. Novità Game Pass: Dodgeball Academia .

. Novità Game Pass: Bushiden .

. Novità Game Pass: Flynn son of Crimson .

. Novità Game Pass: Unpacking .

. Novità Game Pass: Signalis .

. Novità Game Pass: Unsighted .

. Novità Game Pass: Chinatown Detective Agency.

Catapulte e cloud gaming – Xbox Games Showcase: tutti i giochi annunciati

Il ritmo della conferenza, a dirla tutta, non ha propriamente aiutato a digerire diverse presentazioni. Parliamo nello specifico di Age of Empire 4. Uno dei più famosi strategici in tempo reale è stato praticamente ignorato dai presentatori e dallo sviluppatore di World’s Edge. Nello spazio che avrebbe dovuto occupare il titolo, magari con un semplice gameplay, si è preferito dare attenzione alla ricostruzione di antiche armi usate nel medioevo. In particolare una catapulta. A rimediare sono stati tuttavia gli annunci dell’inedito Into the Pit e dall’interessante focus sul cloud gaming:

Into the Pit : annunciato questo nuovo fps basato su attacchi magici e dal sapore molto vicino a Doom. In uscita il 10 ottobre.

: annunciato questo nuovo fps basato su attacchi magici e dal sapore molto vicino a Doom. In uscita il 10 ottobre. Age of Empire 4 : in arrivo il 10 ottobre . Disponibile da subito su Game Pass.

: in arrivo il . Disponibile da subito su Game Pass. Wastland 3 Cult of Holy Damnation : annunciata la nuova espansione che arriverà il prossimo 5 ottobre insieme alla Colorado Collection. Quest’ultima comprende il titolo base più i 2 dlc.

: annunciata la nuova espansione che arriverà il prossimo insieme alla Colorado Collection. Quest’ultima comprende il titolo base più i 2 dlc. Sea of Thieves Making Mahyem: evento dedicato a Borderlands. Disponibile da ora fino al 7 settembre.

Psychonauti e auto da 200 miglia orarie – Xbox Games Showcase: tutti i giochi annunciati

Per concludere, brevi approfondimenti sono stati dati su dlc in arrivo, parliamo di State of Decay 2 Homecoming. L’update porterà con sé nuove ambientazioni, nuove armi e 6 nuove basi. L’update sarà disponibile per tutti gli utenti Game Pass. Proseguendo, uno dei piatti forti (l’altro sarebbe dovuto essere Halo…), è rappresentato dal lungo gameplay di Forza Horizon 5. Il video gameplay mostrato ha fatto emergere le potenzialità del titolo. Abbiamo potuto ammirare infatti diverse auto gareggiare in diversi contesti. Con salti da un aereo cargo si è atterrati in zone diverse del Messico, le auto hanno affrontato tempeste di sabbia, corse in mezzo alla giungla e vulcani attivi. Certamente in questo Forza 5 l’adrenalina non manca:

State of Decay 2 Homecoming : annunciato un nuovo update. In uscita il primo settembre .

: annunciato un nuovo update. In uscita il . Stray Blade : annunciato un nuovo action rpg fantasy in terza persona. Il titolo si è rivelato non particolarmente innovativo né ispirato stilisticamente. In uscita nel 2022 per console next gen.

: annunciato un nuovo action rpg fantasy in terza persona. Il titolo si è rivelato non particolarmente innovativo né ispirato stilisticamente. In uscita nel per console next gen. Crusader’s Kings 3 : annunciato l’arrivo del titolo su console. I comandi saranno rivisti per essere adattati al pad Xbox.

: annunciato l’arrivo del titolo su console. I saranno rivisti per essere adattati al pad Xbox. Psychonauts 2 : mostrato un nuovo trailer che accompagna il lancio del gioco.

: mostrato un nuovo che accompagna il lancio del gioco. The Gunk : nuovo titolo inedito. Avventura spaziale con tanta azione e paesaggi meravigliosi.

: nuovo titolo inedito. Avventura spaziale con tanta e paesaggi meravigliosi. Forza Horizon 5: mostrati 8 minuti di gameplay dove sono stati mostrate diverse condizioni ambientali. In arrivo il 9 novembre.

Un buon inizio di Gamescom

Eccoci arrivati al termine di questo nostro recap con tutti i giochi annunciati in questo ultimo Xbox Games Showcase. Nel complesso la conferenza è stata buona e costituisce un ottimo antipasto per il main event di domani (restate sintonizzati sulle nostre pagine per seguire L’Opening Night Live della Gamesom 2021). Numerosi i titoli annunciati, tanto gameplay ma anche rumorose assenze. Se la presenza di titoli come Forza è sempre stata indubbia, non ci si aspettava la totale assenza di un titolo come Halo Infinite. Ottimo anche il focus di Microsoft su Xbox Cloud Gaming, vera innovazione futura nella fruizione dei videogiochi.

