Ravenna Nightmare Film Fest 2021: il programma del 3 novembre

Il programma della quinta giornata del Ravenna Nightmare Film Fest 2021; la manifestazione dedicata al lato oscuro e al fantastico. Nel corso della diciannovesima edizione, un occhio di riguardo anche al lato educativo con l’iniziativa Nightmare School

Mentre si appresta a compiere il giro di boa; il Ravenna Nightmare Film Fest 2021 entra nel vivo della kermesse. In programma dal 30 ottobre fino al 6 novembre, il festival dedicato al lato oscuro e fantastico del cinema apre le sue porte anche alla sezione Nightmare School, con un occhio di riguardo all’ambito educativo. Una riuscitissima iniziativa rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, con il fine di coinvolgere e formare più studenti possibili.

Si ricorda che l’edizione di quest’anno si presenta in una veste ibrida, confermando in parte il ritorno del pubblico in sala e in parte aumentando l’offerta con proiezioni online; rese possibili grazie alla piattaforma Mymovies.it.

Ecco di seguito il programma completo del 3 novembre 2021.

Ravenna Nightmare Film Fest 2021: il programma completo di oggi

La mattinata all’insegna dalla formazione ed educazione; spetta alla proiezione incontro Mantis Religiosa “Come nasceun film”. Un incontro rivolto ai giovani studenti che intendono capire e studiare i meccanismi interni del mondo del cinema e la realtà dei festival.

Terminata la mattinata, si riparte con il Concorso Internazionale Lungometraggi. L’inizio previsto per le 14:00, si apre con la proiezione di “Carmen Vidal Female Detective”, sfidando il giudizio degli spettatori per la meritevole conquista dell’Anello d’Oro.

Terminata la proposta di concorso si torna a parlare di produzioni dell’ Emilia Romagna. Alle 16.30 è in programma la sezione Showcase Emilia Romagna, dedicata alla valorizzazione di artisti e pellicole locali. Apre il programma il film “Il drago di Romagna” di Gerardo Lamattina; seguito dal cortometraggio “Lo squalo”, come toccante omaggio di Eugenio Sideri ai 13 operai morti nel porto di Ravenna.

Il ritmo sempre più incalzante, vede alle 18,30 la sezione Celebrazioni, con il suo omaggio al grande

regista tedesco Edgar Reitz con “Luci e Ombre della storia tedesca”. A prendere l’attenzione della scena difatti, spetta agli estratti più recenti versioni restaurate di Heimat; con “Heimat 2 – Cronaca di una giovinezza” e “Heimat 3 – Cronaca di una svolta epocale”. Per l’ occasione nell’evento a cura di Silvia Moras; previsto l’intervento da Berlino di Giovanni Spagnoletti, uno dei maggiori esperti del cinema tedesco.

Infine; chiude la ricca giornata di programmazioni la proiezione alle 21.00 di “In the shadows” di Erdem Tepegoz, regista turco che presenta la sua il suo film al Concorso Internazionale Lungometraggi.

