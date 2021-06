Final Fantasy: due titoli della saga saranno rimossi da Steam

A partire dalla fine del mese di Luglio, non sarà più possibile acquistare tramite Steam due titoli della nota saga JRPG Final Fantasy

Tramite un aggiornamento sulla propria pagina Steam, Square Enix ha reso noto al pubblico il fatto che, a partire dal prossimo 27 Luglio, non sarà più possibile acquistare l’attuale versione di due dei capitoli dell’amata saga JRPG Final Fantasy. Il franchise, indubbiamente tra quelli di maggior successo del settore videoludico, ha avuto inizio nella seconda metà degli anni Ottanta ed è tuttora estremamente vitale; a riprova di questo, è stata da poco rilasciata la demo del nuovo titolo spin off Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

Final Fantasy: ecco quali titoli non saranno più acquistabili su Steam

A partire dalla fine di Luglio, non sarà più possibile acquistare tramite Steam l’attuale porting verso il PC di Final Fantasy 5 e 6. Questa versione dei due titoli non era certo nota per la sua qualità e, di conseguenza, la sua prossima rimozione dal mercato non sarà particolarmente difficile da sopportare per i fan della saga, anche perché, sempre durante l’estate, saranno pubblicati delle versioni rimasterizzate dei primi sei giochi del franchise.

In occasione dell’edizione 2021 della nota fiera di settore E3, Square Enix ha annunciato l’arrivo di Final Fantasy Pixel Remastered: una serie destinata a uscire durante il mese di Luglio che, uno dopo l’altro, farà arrivare sul mercato una nuova versione di tutti i titoli del periodo 2D della saga. La stessa Square Enix, sempre tramite la propria pagina Steam, ha suggerito ai giocatori di aspettare l’uscita di questa nuova release prima di procurarsi uno qualsiasi dei giochi che essa coinvolge.

