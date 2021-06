Super Smash Bros Ultimate: torneo online per gli anni ‘10

Tutti i nati dal 2010 a oggi a raccolta: il torneo online di Super Smash Bros. Ultimate celebra loro, dopo l’arrivo di Kazuya nel roster

Nonostante Kazuya Mishima sia oggi disponibile con tutto il suo enorme campionario di mosse, contrariamente a quanto avremmo sospettato con l’evento dedicato a Sonic non è il rappresentante di Tekken a giocare un ruolo di protagonista nel torneo online di Super Smash Bros. Ultimate. Invece l’evento è un’altra celebrazione di una decade specifica, e dopo gli anni duemila (giugno 2020) ora tocca agli anni ’10. in altre parole, dunque, i personaggi nati dal 2010 al 2019 saranno i protagonisti indiscussi della scrematura. Non sarà quindi Kazuya a doversi “preparare alla prossima battaglia”.

Un torneo online da dieci e lode per Super Smash Bros. Ultimate

La scrematura tematica si rivelerà severa, ma forse meno del previsto: il gruppo di combattenti che prenderà parte al torneo di Super Smash Bros. Ultimate è infatti comunque ben fornito. Avremo a disposizione Lucina, Chrom, Pit Oscuro, Daraen, Shulk, Greninja, Corrin, Ragazza Inkling, Fuffi, Incineroar, Joker, Byleth, Min Min, Steve e Pyra/Mythra. Gli scenari disponibili saranno Le rovine XL, 3D Land, Pascoli dorati, Lega Pokémon di Unima, Torre Prisma, Arena Ferox, Foresta Zero, Isola di Tortimer, Salotto, Libera Mii, Regno dei Funghi U, Il Circuito di Mario e altri ancora.

Parliamo infatti di mondi di gioco visti nell’ultimo decennio come Oltrenuvola, Lega Pokémon di Kalos, Gamer, Serra speranza, Piana di Gaur, Zona Windy Hill, Super Mario Maker, Municipio di New Donk City, Torre delle origini e Torri cittadine. Il torneo avrà sempre le solite regole. Si tratta di scontri a tempo da due minuti e mezzo ciascuno, con comparsa di strumenti nella media e barra Smash Finale attiva. L’evento avrà inizio a partire da dopodomani, venerdì 2 luglio, alle otto di mattina. Il torneo si concluderà alla stessa ora di lunedì 5. Vedremo settimana prossima se Kazuya avrà un evento suo!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo torneo?