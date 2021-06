ASUS x GUNDAM: la lineup gaming “fai-da-te” in Italia

La serie ASUS x GUNDAM è basata sulla collaborazione che verte nel design per mettere in evidenza le opzioni “fai-da-te” destinate a PC con schede madri, schede grafiche, monitor e altri prodotti ispirati a GUNDAM

ASUS ha annunciato una collaborazione con Mobile Suit Gundam, unendo la passione per il gaming a quella per i “mecha” con una nuova linea di prodotti a tema GUNDAM. La nuova gamma include schede madri ASUS in edizione speciale, schede grafiche, case e periferiche che sfoggiano elementi di design ispirati all’originale RX-78-2 GUNDAM e MS-06S CHAR’S ZAKU II, dando l’opportunità ai gamer e agli appassionati di creare un setup completamente ispirato a GUNDAM.

Questi nuovi prodotti mostrano elementi di design delle fazioni in guerra nell’ambito dell’Earth Federation Space Force e del Principality of ZEON. I prodotti a tema RX-78-2 GUNDAM presentano l’eroica livrea rossa, bianca, blu e gialla, così come le decalcomanie e la livrea della Earth Federation Space Force. Le varianti MS-06S CHAR’S ZAKU II vantano un design infuocato rosso e nero, insieme alle decalcomanie del Principality of ZEON.

ASUS x GUNDAM: Schede Madri

Decorata con l’eroica livrea bianca che ha contraddistinto l’RX-78-2 GUNDAM nella serie originale, la scheda madre in edizione speciale ASUS Z590-GUNDAM (WiFi) è affidata alla più recente piattaforma Intel per offrire elevati livelli di funzioni dedicate espressamente per il gaming e dalla comprovata durata nel tempo. È dotata di componenti di prima qualità, di una soluzione aggiornata per gestire l’alimentazione e di opzioni di raffreddamento complete per offrire prestazioni eccezionali con stabilità senza pari.

Caratterizzato dai minacciosi colori rosso e nero dell’MS-06S CHAR’S ZAKU II, TUF Gaming B550-M-CHAR’S ZAKU II Edition sublima la più recente piattaforma AMD con caratteristiche uniche: potenziamenti sul fronte gaming, robustezza military-grade, ampie opzioni di raffreddamento e una soluzione di alimentazione aggiornata.

ASUS x GUNDAM schede grafiche

ROG Strix GeForce RTX 3090 GUNDAM Edition e ROG Strix GeForce RTX 3080 GUNDAM Edition sono perfette per i fan di GUNDAM che vogliono aggiornare o costruire una build gaming a tema mecha. Entrambe vantano un rivestimento e una piastra posteriore bianchi con accenti rossi, blu e gialli che proiettano nel computer l’atmosfera RX-78-2 GUNDAM, mentre i design Earth Federation Space Force e RX-78-2 GUNDAM si allineano sul bordo anteriore delle schede.

Creare un’intera build a tema GUNDAM

Le schede madri e le schede grafiche GUNDAM Edition possono essere alloggiate in ROG Strix Helios GUNDAM Edition, un case gaming di tipo mid-tower premium che ospita una scheda madre in formato EATX e configurazioni “hardcore” di raffreddamento a liquido. Il design esterno presenta un accattivante GUNDAM che brilla grazie all’illuminazione RGB.

L’alimentatore ROG Strix 850W GUNDAM Edition ha un design modulare che incarna l’RX-78-2 GUNDAM. Questa componente ha un rivestimento bianco con accenti rossi, blu e gialli, che gli conferiscono un’estetica che rispecchia quella dell’originale RX-78-2 GUNDAM. ROG Strix LC 360 RGB GUNDAM Edition ha una sorprendente finitura bianca, completata dalla testa RX78-2 GUNDAM sulla cover della pompa di areazione e da rifiniture peculiari lungo il radiatore e la pompa stessa per offrire un impatto visivo tale da renderlo il fulcro estetico e funzionale di qualsiasi build GUNDAM.

Ispirati al famigerato MS-06S Zaku II di Char, troviamo invece il case TUF Gaming GT301 Zaku II Edition e il cooler TUF Gaming LC 240 RGB Zaku II Edition.

ASUS x GUNDAM: Periferiche, accessori e abbigliamento a tema GUNDAM

ROG Strix Impact II GUNDAM Edition si fa notare per l’accattivante scocca blu con l’emblema della Earth Federation Space Force, insieme a cinque pulsanti programmabili rossi e bianchi. Questo mouse gaming è leggero ma vanta un sensore da 6.200 dpi, una frequenza di polling di 1.000 Hz e traccia fino a 220 ips per un controllo preciso e reattivo. ROG Strix Impact II si abbina perfettamente al tappetino per mouse ROG Sheath GUNDAM Edition, che ha una base in gomma antiscivolo per un posizionamento saldo sulla maggior parte delle superfici. È dotato di bordi resistenti anti-sfilacciamento e cuciture strette che lo rendono più sottile di altri tappetini per mouse.

Le cuffie gaming ROG Delta sono dotate di padiglioni auricolari blu ed emblemi della Earth Federation Space Force. Sono integrati quattro DAC ESS 9218 hi-fi che assicurano un’elaborazione audio senza perdite, di conseguenza riproducono effetti sonori cristallini come testimonia l’impressionante SNR di 127 dB, un valore molto più alto di qualsiasi altro dispositivo sul mercato.

Maggiori dettagli sono disponibili nel sito ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!