Final Fantasy 7 Rebirth: svelato il peso del gioco!

Recentemente, Naoki Hamaguchi, Director di Final Fantasy 7 Rebirth, ha svelato il peso del gioco su PS5: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Il recente trailer di Final Fantasy 7 Rebirth, protagonista dell’ultimo State of Play di casa Sony, ha decisamente riacceso gli animi sul sequel di quel “Remake” che ha fatto discutere moltissimo gli appassionati, specialmente sul fronte narrativo. Discussioni che ormai sembrano essersi sedimentate, specialmente perché ormai ci siamo rassegnati: questo nuovo progetto ha preso una strada che non ci aspettavamo, ma non per questo non dovrà essere interessante. Quindi, in attesa dell’arrivo del gioco previsto per il prossimo 29 febbraio, in esclusiva PlayStation 5, ci aggrappiamo a tutte le novità che arrivano nel corso di una campagna marketing alquanto agguerrita.

Final Fantasy 7 Rebirth ha un peso… piuttosto “massoso”

Ad esempio, recentemente, il Director del gioco, Naoki Hamaguchi, ha svelato, nel corso di un’intervista con Game Informer, il peso del gioco su PS5. Già da principio sapevamo che Final Fantasy 7 Rebirth sarebbe stato distribuito su due Blu-Ray distinti, con un Nomura gasato che aveva promesso più di 100 ore di contenuti, ma del peso del gioco ancora non si era parlato. Al day one, il peso su PS5 si attesterà sui 150GB, con il primo disco che conterrà 100 GB e il secondo 50 GB.

La bella notizia è che non bisognerà sostituire il gioco nel corso dell’avventura, ma ve ne basterà solo uno per poterci giocare completamente. I due dischi serviranno solo per l’installazione, dunque, e per mantenere quella visione iniziale del team di sviluppo che sarebbe stata snaturata se avessero compresso il gioco talmente tanto da rientrare in un solo Blu-Ray. Sembra proprio che sarà un gioco incredibilmente esteso, perlomeno in termini di contenuto.

Confermato dunque anche il peso al lancio di Final Fantasy 7 Rebirth, che va ad indicare un gioco particolarmente pregno di contenuto. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, noi di tuttotek.it continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!