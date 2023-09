BLUETTI EP760: la nuova power station domestica

BLUETTI EP760 è la nuova soluzione di accumulo energetico domestico per ridurre i costi dell’elettricità in inverno

BLUETTI, azienda leader nel settore dello stoccaggio dell’energia pulita, presenta il nuovo EP760, il sistema di accumulo ideale per prepararsi al prossimo inverno. Si tratta di una soluzione innovativa in grado di garantire il funzionamento di apparecchi particolarmente energivori per il riscaldamento e l’illuminazione della casa, anche in caso di black out.

BLUETTI EP760: gestione energetica conveniente

Compatibile con vari pannelli solari, il sistema EP760 immagazzina energia solare ad una velocità massima impressionante di 9.000W, garantendo una fonte di riserva affidabile. Anche senza pannelli solari, l’EP760 può essere collegato alla rete elettrica tramite prese a muro CA e anche in questo caso permette di abbassare i costi della bolletta: è infatti dotato di un sistema intelligente di spostamento del picco di carico, che permette agli utenti di accumulare energia durante le ore di bassa richiesta e immettere energia in rete durante le ore di punta, riducendo al minimo le spese energetiche.

BLUETTI EP760: capacità personalizzata

Grazie al suo design modulare, l’EP760 offre un accumulo energetico personalizzabile. Combinando l’EP760 con due o quattro batterie B500, gli utenti possono ottenere un sistema di accumulo energetico che va da 9.920Wh a 19.840Wh. Questa ampia capacità garantisce un’adeguata alimentazione durante black-out prolungati, assicurando un riscaldamento costante durante tutto l’inverno.

BLUETTI EP760: struttura versatile

Progettato per adattarsi a diversi ambienti, l’EP760 è dotato di protezione IP65, che lo rende resistente all’acqua e alla polvere. Attivo sotto i 50 decibel, si adatta facilmente a case, cabine e capannoni, grazie l’impilamento in verticale che consente di ottimizzare gli spazi. La funzione di autoriscaldamento interno consente di utilizzarlo anche a temperature molto basse, fino a -20°C, rendendolo adatto anche a climi particolarmente rigidi.

BLUETTI EP760: durevole e sicuro

La sicurezza è fondamentali per BLUETTI. Le batterie dei moduli di accumulo B500 si basano sulla chimica LFP (LiFePO4 o Litio-Ferro-Fosfato), che garantisce ampi intervalli di temperatura di utilizzo, ma soprattutto una lunga vita operativa, mantenendo l’80% della capacità iniziale anche dopo 3.500 cicli di carica/scarica. Con una garanzia di 10 anni e team di assistenza locali, BLUETTI garantisce un funzionamento senza preoccupazioni e supporto completo.ù

Disponibilità

BLUETTI EP760 è disponibile da 15 settembre prossimo al prezzo di lancio di 5.999 € per la versione base 7,6kW/9,9kWh. Se siete interessati all’acquisto o per avere ulteriori informazioni, potete visitare lo shop ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!