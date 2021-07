FIFA 22: l’upgrade next gen non disponibile per PC

Electronic Arts ha confermato che l’upgrade next gen di FIFA 22 non sarà disponibile per PC, nè ottenibile con l’acquisto della Standard Edition

Sono passate poco meno di 24 ore da quando vi abbiamo svelato la data di lancio di FIFA 22, ma dispetto dell’entusiasmo che, da sempre, contraddistingue ogni iterazione del celebre videogame calcistico, non sono mancate anche alcune perplessità. Le criticità maggiori hanno investito l’upgrade nex gen della produzione che, come vi abbiamo prontamente riferito, per le versioni console sarà disponibile gratuitamente soltanto per coloro che acquisteranno l’edizione Ultimate. Le brutte notizie, però, non finiscono certo qua, dato che Electronic Arts ha inoltre svelato come le specifiche dedicate alla nuova generazione non saranno presenti nella release PC.

FIFA 22 non avrà le migliorie next gen su PC

Tra le caratteristiche che contraddistingueranno le versioni PS5 e Xbox Series X/S del titolo EA, troviamo un nuovo sistema di animazioni, denominato HyperMotion, il quale garantirà movenze più fluide e realistiche. Feature che, unita a tutte le altre implementazioni specifiche per le macchine di nuova generazione, non troveranno riscontro nelle varie edizioni del gioco che saranno disponibili su PC, situazione che rende queste iterazioni identiche in tutto e per tutto alle controparti per PS4 e Xbox One. E che di sicuro non faranno la felicità degli utenti in possesso di un personal computer, per quanto performante lato gaming questo possa essere.

La situazione, per quanto spiacevole, replica quanto accaduto con la release 21 del franchise, che sempre su PC non presentava le caratteristiche sperimentate sulle console da gioco di nuova generazione. La decisione, stando alle parole di EA, è dovuta al fatto che la compagnia desidera mantenere molto bassi i requisiti hardware minimi, così da permettere ad un maggior numero di giocatori di poter beneficiare di un’esperienza di gioco soddisfacente.

A tal proposito vi riportiamo le parole che Aaron McHardy, l’exectuive producer del titolo, aveva rilasciato lo scorso anno ai microfoni di Eurogamer:

“…abbiamo ricevuto quell’informazione per capire quale sia la potenza dei PC che si trovano nel mondo. E quando abbiamo compreso tale dato, ci siamo resi conto che se avessimo voluto proporre un’esperienza analoga a quella degli hardware casalinghi di quinta generazione, le specifiche tecniche minime richieste avrebbero tagliato fuori un grandissimo numero di persone, che non sarebbero state in grado di godersi il nostro gioco.”

Che cosa ne pensate della decisione di EA? Fateci sapere le vostre impressioni nella sezione dei commenti, qua su tuttoteK, mentre se siete in cerca di giochi a prezzo scontato, l’invito è quello di tenere d’occhio le pagine di Instant Gaming.